Ka një mesazh për ty - Djali “diplomon” babain (28 Nëntor 2021) - Tv Klan

Ka një mesazh për ty – Djali “diplomon” babain (28 Nëntor 2021)

16:07 28/11/2021

Momente prekëse babë e bir gjatë rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare”. Programi i të dielës në Tv Klan organizoi një surprizë së bashku me Besarin, i cili thirri babain e tij për t’i dhënë një diplomë të veçantë, atë që nuk ta jep asnjë institucion në botë.

Halili, babai i Besarit nuk pati kurrë mundësinë të merrte diplomën e shkollës së lartë për shkak të sistemit diktatorial të së shkuarës, por ai diti si të triumfonte si prind. Një prind shembullor për Besarin dhe vajzën, të cilëve iu ka mësuar pikërisht temën e diplomës së tij: dashurinë.

Ardit Gjebrea: Zoti Halil, çfarë kënaqësie mund të ndiejë një prind kur shikon një djalë të tilë dhe mirënjohjen e tij që ta shprehë në mënyrë publike dhe kaq të tjerë?

Halil: Unë, në radhë të parë, më sjell një ngushëllim në veten time. Atë që nuk e arrita dot unë, sot e arritën fëmijët e mi. Kam vajzën, ka mbaruar Matematikë-Fizikë, ka 10 vjet punë. Kam djalin infermier dhe ia kam rekomanduar unë më tepër këtë profesion për vetë faktin se ka të bëjë me njerëzit, zanati nuk vdes kurrë.

Besari: Babai im, siç ta përmenda edhe pak më parë, nuk mund të quhet një njeri i kompletuar ose i vlefshëm sepse disponon një diplomë. Shkolla është pjesë e jetës, na ke mësuar ti dhe si pjesë të jetës, unë kam zgjedhur një moment shumë pikant për të transmetuar atë lloj momenti dhe atë lloj dokumenti që quhet diplomë të cilën ti nuk munde ta merrje në momentin e duhur. Unë si individ, së bashku me produksionin e këtushëm, kemi zgjedhur një mënyrë tepër origjinale që të transmetojmë atë, të të falim atë që ti kurrë nuk munde ta merrje. Ne kemi zgjedhur ta quajmë “diploma e dashurisë”. “Unë Besari, me krenari deklaroj që Halil Refatllari është babai më i mirë në botë”.

Halil: Dhe në këtë moment kaq kulminant, unë desha të thoja vetëm një mesazh: Dashuria, dashuri për të gjithë. Dashuri për njëri-tjetrin, vetëm dashuria është ajo që do të na shpjerë diku, urrejtja nuk të shpie askund./tvklan.al

Ka nje mesazh per ty – Babai gjen vajzen biologjike pas 25 vitesh (28 Nentor 2021)

Shpatullat e Mirgenës kanë mbajtur një barrë të rëndë në një moshë krejt të re. Në studion e Tv Klan, gjatë rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” së emisionit “E Diela Shqiptare” ajo ndan historinë e saj të dhimbshme. Rrethanat familjare e detyruan Mirgenën “të bëhej nënë” që në moshën 13-vjeçare, me një vajzë që nuk ishte e saj, por për të cilën u kujdes si ta kishte lindur vetë.

Në kohë të vështira, siç ishin vitet 1996, Mirgena bënte gjithçka që vogëlushes mos t’i mungonte asgjë dhe u rrit përpara se të ishte koha e saj.

Mirgena: Sot kam ftuar vëllain tim që t’i bëj një mesazh që të mundohemi të dy të gjejmë atë vajzën që më ka humbur këtu e 25 vite.

Ardit Gjebrea: Si ka humbur?

Mirgena: Vëllai im ishte i martuar me mblesëri që në moshën 19 vjeç. Me këtë martesë erdhi një vajzë, marrëdhëniet i kishin shumë të mira, nuk kishin probleme mes çiftit. Kur erdhi lindja e vajzës, më 29 Maj të 1995, e shpumë në spital, por vëllai im kishte shkuar për peshkim, për punë. Lindi nusja, vëllai kthehet nga peshkimi dhe shkoi të merrte fëmijën. Nusen e shpuri mamaja ime dhe atje shkoi edhe e ëma e vajzës. Kur deshën të dillnin nga spitali, shkoi vëllai t’i merrte dhe ajo i tha që “unë vajzën nuk ta jap, do ta marr në shtëpi”.

Ardit Gjebrea: Po pse, nuk jetonin bashkë?

Mirgena: Jo, bashkë jetonin.

Ardit Gjebrea: Po pse donte ta merrte në shtëpi?

Mirgena: E ëma donte që ta mbante vajzën e saj për disa ditë.

Ardit Gjebrea: Ah, që të shkonte në shtëpinë e së ëmës dhe jo në të burrit. Bashkë me vajzën e vogël?

Mirgena: Po. Ky mendim ishte i nënës së saj.

Ardit Gjebrea: Është akoma vëllai yt me nusen e tij?

Mirgena: Jo, janë të ndarë. Nëna e vajzës ishte me probleme shëndetësore. E mori vajzën në shtëpi. Vëllai, bashkë me mamanë time u kthye në shtëpi, vetëm. Pas disa ditëev, vëllai ngrihet dhe shkon e merr, e sjell në shtëpi. Ne që të ishte më e qetë, i lëshuam një dhomë sepse shtëpia është dykatëshe dhe i lamë katin e parë, qëndruan atje për pak kohë, por hynim-dinim, kishim marrëdhënie shumë të mira.

Vëllai i Mirgenës ishte i martuar që në moshën 18-vjeçare me një grua me të cilën kishte kryer edhe celebrimin, por më pas u divorcua. Ndërkohë, gruaja e dytë mbante të fshehur moshën e saj, ajo ishte 5 vjet më e madhe se bashkëshorti dhe gjente gjithfarë arsyesh për të shtyrë celebrimin. Por një ditë…

Mirgena: Si e solli vajzën me nusen në shtëpi, ajo ngrihet një ditë dhe i thotë babait tim: Unë do iki se nuk jam për burrë, nuk jam që të rri këtu”. Dhe ikën, lë vajzën, isha unë dhe babai im, vëllai kishte shkuar për peshkim, lë vajzën dhe ikën.

Ardit Gjebrea: Sa kohë ndenji vajza pa nënë?

Mirgena: 7 muaj, thuajse.

Ardit Gjebrea: Dhe nuk vinte fare ta shikonte?

Mirgena: Jo. Ajo nuk erdhi asnjëherë ta shikonte.

Ardit Gjebrea: Dhe u rrit me ju?

Mirgena: Po, atë e mbaja unë.

Ardit Gjebrea: U kujdese ti për të?

Mirgena: Po.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe ti?

Mirgena: 13 vjeçe.

Ardit Gjebrea: Dhe çfarë bëje ti për të?

Mirgena: E ushqeja. Në atë kohë ishte dimër, kur ma la vajzën dhe qumësht nuk kishte, ishte edhe koha e atillë, që në ’96-tën ishte pak e vështirë për ushqimet e fëmijëve. Qumësht nuk kisha dhe ata që kishin qumësht, shkoja e merrja, ndonjëherë e ushqeja vetëm me çaj që të mos mbetej e uritur.

Ardit Gjebrea: Si të thërriste?

Mirgena: Mami./tvklan.al