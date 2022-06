Ka një mesazh për ty – I fejuar 7 vjeç, surpriza e Agimit (5 Qershor 2022)

15:27 05/06/2022

Prej 50 vitesh, Agimi dhe Naxhija ndajnë një histori të bukur dhe të veçantë dashurie, e cila zë fill me fejesëën e tyre kur ai ishte vetëm 7 vjeç ndërsa ajo 8 e gjysmë. Martesa e tyre me mblesëri që u kurorëzua 10 vite pas fejesës rezultoi në një bilanc lumturie, me tre fëmijë dhe shumë respekt për njëri-tjetrin. Për ta suprizuar në përvjetorin e 40-të të martesës, Agimi ka thirrur Naxhijen në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan për t’i dhënë një mesazh në këtë ditë të shënuar.

Agim: E di se ka qenë ëndrra jote, ndoshta kurrë s’e kishim menduar se do ishim këtu, nuk e di as unë si më erdhi ideja. Dua të të them që të dua dhe të falenderoj për gjithë sakrificën që ke bërë për prindërit e mi, fëmijët. Dua të të kërkoj falje për vitet e humbura, ndoshta ato nuk zëvendësohen kurrë, por ne kemi kaluar shumë mirë dhe besoj deri në vdekje do ia kalojmë akoma më mirë./tvklan.al

Ka një mesazh për ty – I bullizojne djalin, mesazhi i Griseldës (5 Qershor 2022)

Griselda ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për djalin e saj, Majkëll, por fillimisht ajo e nis me rrëfimin e jetës në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan. Prej moshës 9 vjeçe, Griselda dhe familja e saj, në të cilën janë 7 anëtarë, u shpërngul në Kosovë, Ferizaj për shkak të punës së nënës. Por kur ishte vetëm 14 vjeçe, u njoh me një djalë, amerikano-gjerman i cili rrënjët i kishte afro-amerikane, gjermane dhe koreane. E dashuruar pas tij, Griselda vendos të martohet dhe vetëm 15 vjeçe, bëhet nënë.

Griselda: Për mendimin tim, jam e lumtur për atë vendim pavarësisht vështirësive që unë isha fëmijë vetë dhe po sillja në jetë një fëmijë.

Ardit Gjebrea: Po pse? Mbete shtatzënë?

Griselda: Po, isha shtatzënë.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç?

Griselda: 15 vjeç e gjysmë kam lindur djalin. Sot djali im ka mbushur 16 vjeç dhe unë jam 31. Sot në ditën e tij, unë kam qenë nënë, para 16 vitesh. 15 vjeç e gjysmë e kam lindur.

Ardit Gjebrea: Ah e ke lindur, kështu që ti e nise atë fëmijë pa mbushur 15 vjeç?

Griselda: Po.

Ardit Gjebrea: Si “po”? Si reagoi familja kur e mori vesh?

Griselda: Familja në fakt nuk ishte aq pozitive sepse unë isha thjesht një fëmijë, por në momentin që unë ia sqarova që kam njohur dikë, familja ime nuk e ka ditur për shtatzëninë time. Derisa ka mbaruar dasma, kanë mbaruar të gjitha traditat shqiptare që ne bëjmë, pas çdo tradite unë iu kam sqaruar që jam shtatzënë dhe pres një djalë. Nuk dëshiroja që të mendoja që po e marr për një shtatzëni apo arsye të tillë ish-burrin dhe unë iu vura pak kusht. “Nëse nuk më jepni te ai që dëshiroj, kur të mbush 18 vjeç do largohem me atë”. Por nuk doja të largohesha si e tillë, doja të largohesha me dashurinë e prindërve e motrave të mia se i kam pasur gjithmonë mbështetje./tvklan.al