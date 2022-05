Ka një mesazh për ty – Kërkon shokët e fëmijërisë pas 40 vitesh (29 Maj 2022)

15:46 29/05/2022

Pas 40 vjetësh, miqtë e ngushtë të fëmijërisë gjejnë njëri-tjetrin. Engjëllushja, e cila ishte nismëtarja e këtij ritakimi, mundi ta çonte në vend amanetin e babait të saj për të ruajtur miqësinë me fëmijët e shokëve të tij të ushtrisë. Koha e gjatë që ka kaluar i ka bërë atë dhe Tefikun me pamje ndryshe nga ç’mbajnë mend njëri-tjetrin, por iu ka ruajtur kujtimet e respektin. Kërkesën e shoqes së tij në “Ka Një Mesazh Për Ty”, rubrikë nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, Tefiku e pranon pa hezitimin më të vogël.

Unë jam goca e madhe e Ndriçim Abdihoxhës. Përpara se babi të ndërronte jetë, na ka lënë një amanet. Miqësinë që kanë pasur ata, domethënë xhaxhi metka me xhaxhi Thimin dhe fëmijët, sigurisht, ta vazhdojmë ne. Vërtet jemi shkëputur shumë, vërtet kërkoj ndjesë sepse ashtu na erdhën problemet, megjithatë unë në këtë familje të madhe, unë dua që ne vërtet ta vazhdojmë miqësinë që kishin prindërit tanë.

“Patjetër. Kur kam qenë student kam shkuar shpeshherë te shtëpia e xhaxhi Çimit”, kujton Tefiku.

Por ndërsa stafi i programit mundi të gjente Tefikun, copëza që mungon e formueses është Klementina, shoqja tjetër e tyre. Lajmi se fatkeqësisht ajo ka ndërruar jetë një vit më parë, trondit thellë Engjëllushen dhe Tefikun./tvklan.al

Historia e Valbonës, e cila ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty”, nis 26 vite më parë, në Elbasan, kur në vitin e fundit të gjimnazit u njoh me një djalë. E rritur me dashuri, e lumtur dhe në hapat e parë të një lidhjeje, ajo ndihej plot shpresa për të ardhmen, tregon për programin “E diela shqiptare” në Tv Klan. Kjo vazhdoi deri në ditën kur ndryshoi gjithçka dhe jeta e saj do të kthehej përmbys brenda një taksie.

Valbona: Në vitin ‘96, isha maturante, njoha një djalë që ishte kthyer nga Italia dhe ishim shumë të lidhur në kuptimin që u pëlqyem sapo u pamë.

Ardit Gjebrea: Shpirtëror? Asgjë fizike?

Valbona: Asgjë fare. Ai me kalimin e kohës, ditëve, më njohu me një shokun e vet të ngushtë dhe më thotë “mund të flasësh me të hapur pa problem sepse ky është një person shumë i dashur për mua dhe nuk mund të bëjë keq” dhe unë i besoja të gjitha fjalëve të tij si një e dashuruar për herë të parë dhe kjo vazhdoi gati një muaj, një muaj e gjysmë, jo më tepër. Një ditë pasi kthehesha nga kisha sepse shkoja çdo mëngjes në kishë për meshën, po shkoja në shkollë, ishte ora 7:30 e mëngjesit, e nisja shkollën në 8:00. Rrugës më ndalon shoku i tij dhe më thotë “i fejuari yt është në Itali dhe po na pret”. I thashë “ai nuk më ka thënë asgjë”, “epo më tha mua që të marr dhe ne të dy të nisemi që tani në këtë moment dhe të nisemi atje”, tha.

Ardit Gjebrea: Ti e kishe biseduar me shtëpinë?

Valbona: Absolutisht fare.

Ardit Gjebrea: Shtëpia e dinte ekzistencën e këtij djali?

Valbona: Dinte thjesht që mua më pëlqente një djalë por se kush ishte, nuk dinte, nuk e njihte. Thashë “gjëja e parë që do të bëj do të iki në shtëpi, duhet të lajmëroj patjetër, nuk mund të nisem pa thënë gjë”. Ai thotë “po, por rruga është shumë e gjatë dhe nuk mund të vonohemi”. Unë aty, nuk e di, pata një moment humbjeje dhe më thotë “ne duhet të nisemi urgjentisht sepse nisen gomonet dhe ne nuk mund të arrijmë me vonesë. Por unë të premtoj që ti do t’i lajmërosh prindërit e tu”, “okej” i thashë, “nëse ti më premton këtë” dhe unë duke menduar gjithmonë të fejuarin tim që më thotë të kesh besim te ky person, i besova vërtet.

Në atë moment më thotë të hipim në një taksi që ishte aty buzë rruge dhe nisemi. Kur hipa në taksi prapa, ky hipën përpara, takoj një djalë tjetër aty brenda, ishte aty dhe ky më thotë “të prezantoj me një shokun tim dhe nëse na pyesin rrugës, po na ndaluan, do thuash që jeni të fejuar. I thashë “unë nuk e njoh, nuk ka gjë, rëndësi ka që për policinë ose dikë që na ndalon të thuhet kjo”, tha. “Okej”, i thashë./tvklan.al