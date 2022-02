Ka një mesazh për ty – Mesazhi i Françeskës (20 Shkurt 2022)

Sakrificat e prindërve për fëmijët nuk mund të numërohen, por e pamatshme është edhe dashuria e fëmijës për ta. Këtë mesazh sjell Françeska në emisionin “E diela shqiptare” në Tv Klan, ku duke i bashkëngjitur zërit të saj atë të motrave e vëllezërve, ka një kërkesë për prindërit.

Fjalë dashurie, mirënjohjeje dhe një dëshirë e madhe i ngacmon tetë fëmijët e Ndues dhe Dranes, ndaj Françeska ka ardhur nga Italia në “Ka Një Mesazh Për Ty” për t’ia përcjellë.

Françeska: Unë do t’ju thërras babë e nanë se kështu ju kam thënë dhe më mbushet shpirti. Ju keni sakrifikuar shumë për ne. Keni bërë të pamundurën për të na rritur, për të na edukuar, për të mos na munguar asgjë dhe për të na shkolluar dhe nuk është pak për kushtet që keni pasur. Ne sot jemi të gjithë të zotët e vetes. Motrat që jetojnë në Francë janë shumë mirë, unë jam shumë mirë, vëllezërit, faleminderit Zotit ditë e natë për shëndetin e tyre janë shumë mirë. Neve po na mungoni shumë ju. Ne mërzitemi shumë kur ju marrim në telefon dhe na dilni të mërzitur. Neve mërzitemi shumë kur problemet e atyre zonave, asaj familjeje, atyre rrugëve po na shqetësojnë shumë.

Ti ba, duhet të kesh diçka të ngulitur gjithmonë në mendje. Nuk je më vetëm. Ke qenë deri para disa viteve vetëm, ke pasur vetëm nënën, sot na ke ne, na ke të gjithëve ne që mezi presim të vini te ne, të rrini te ne dhe ne të mundemi t’ju shpërblejmë sadopak sakrificat që keni bërë për ne. Të vini të paktën të mundohemi dhe ne t’jua shpërblemë, t’ju shërbejmë, duam që çfarë t’ju mungojë juve t’jua sjellim ne. Një kafe në mëngjes t’jua sjellim ne dhe do ju kërkoja në emër të gjithë motrave e vëllezërve se të gjithë janë dakord me mua, që ju të shkëputeni pak nga shtëpia, toka, punët atje dhe të vini më shpesh te ne. Nuk po ju kërkojmë që ta braktisni komplet, por të vini më shpesh.

Ndue: Ne i mirëkuptojmë fëmijët, jemi shumë të lumtur dhe shumë krenarë që për fëmijët që kemi. I kemi të shkolluar, i kemi të ditur, të aftë e na duan shumë, por ama pesë herë kam qenë në Francë e njëherë në Itali, do lëvizim më shpesh. Jua premtoj që sot dhe unë e bashkëshortja, por çdo gjë në kohën e vet sepse ne s’kemi lindur kaq./tvklan.al

Ka nje mesazh per ty – Lindita surprizon nenen (20 Shkurt 2022)

Të rinj, të dashuruar dhe me një dëshirë të fortë për të ngritur një familje e për t’u plakur së bashku. Kështu e rrëfen Lindita sakrificën e prindërve të saj në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” në emisionin “E diela shqiptare” në Tv Klan. Pasi ia mbathën nga shtëpia atërore e babait të Linditës, u përpoqën të kishin sadopak qetësi.

Ndërkohë pesë fëmijët e tyre rriteshin, ndërsa Lindita kur ishte vetëm 16 vjeç u njoh me bashkëshortin e saj. Njësoj si prindërit, ajo zgjodhi dashurinë duke u arratisur për të jetuar me të, por fatmirësisht zemra e tyre e fali duke e përqafuar sërish në ngrohtësinë e saj.

Ardit Gjebrea: Më shuaj një kureshtje. Ti u rregullove me mamin dhe babin.

Lindita: Pas 3 muajsh.

Ardit Gjebrea: Po. Po babi me mamin tënd u rregulluan me gjyshërit që e përzunë nga shtëpia?

Lindita: Jo. Ma ke kujtuar shumë mirë Ardit. Ai ishte jetim me prindër, motra e vëllezër gjallë. Ishte gjithmonë… prandaj mamit i them ndonjëherë “mos të të ngelet hatri, babin e dua pak më shumë” se ai gjithë zemrën, sytë i kishte te ne. Ata nuk i flisnin kanë qenë gjithnjë në anën e gjyshit dhe të nënës. Atë i kam qarë babit kur ka vdekur sepse ishim në një dasmë, martohej një i afërm, me këtë që jeton mami në shtëpi, aty ndërroi jetë. Madje kërcyem pak më përpara, kur sa u ul, pësoi infarkt dhe ndërroi jetë, midis 100 personave nuk e di sa ishin.

Ardit Gjebrea: Aty në dasmë?

Lindita: Po, i ra infarkt dhe ndërroi jetë./tvklan.al