Ka një mesazh për ty – Pengu i Adelajdës (19 Qershor 2022)

Shpërndaje







16:13 19/06/2022

Në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan, dërguesja e parë në “Ka Një Mesazh Për Ty”, është Adelajda, e cila vjen pas një humbjeje të vështirë. Vitin e kaluar, vëllai i saj ndërroi jetë në moshë të re dhe vetëm pak ditë para kësaj ngjarjeje, motra e tij e vetme mendonte t’i kushtonte një mesazh, arsyen dhe përmbajtjen e të cilit e rrëfen me zë të dridhur.

Adelajda: Në fakt mesazhi presupozohej të ishte për tim vëlla. Vitin e kaluar në datën 4 Gusht, vëllai im 24 vjeç, humbi jetën. Pothuajse një javë përpara se im vëlla të humbiste jetën, por mendoja t’i bëja një mesazh për t’i dhënë forcë dhe fuqi për të ecur përpara.

Ardit Gjebrea: Çfarë kishte vëllai, më fal që të pyes?

Adelajda: Mendoj se vëllai është ndodhur në momentin dhe kohën e gabuar. Ishte një seri ngjarjesh që e rënduan vëllain psikologjikisht dhe nga gjendja emocionale. Disa vite më përpara humbëm një kushërirë, vajzën e hallës, 25 vjeçe, nga kanceri dhe ai e përjetoi jashtë mase. Përveç kësaj, në një shëtitje gjatë Lungomares në Vlorë, në një konflikt me dy çuna e qëlluan me një levë hekuri edhe pse nuk pati faj dhe e përjetoi jashtë mase keq. Të gjitha këto ngjarje e bënë Amarildon që të bëhej i mbyllur, të ndihej keq. Situata ishte shumë e rënduar vitin e kaluar dhe përpara 3-4 ditësh se ai të ndërronte jetë, po mendoja që të shkruaja. T’i jepja forcë për të ecur përpara dhe të gjente fuqi.

Ardit Gjebrea: Mirëpo?

Adelajda: Mirëpo nuk munda./tvklan.al

Ka një mesazh për ty – Mbrëmja e maturës, surpriza për Savinën (19 Qershor 2022)

Mbrëmja e maturës është ngjarja e madhe e çdo adoleshenti që shënon edhe mbylljen e një faze si gjimnazi. Por ndërsa maturantët veç provimeve, kanë nisur përgatitjet edhe për mbrëmjen e madhe ku do të jenë ata yjet e saj, në gjimnazin “Myslym Keta” në Tiranë, Savina ka njoftuar shokët e klasës se nuk do të jetë me ta në natën e madhe. Ndaj, bashkë me mësuesen kujdestare, ata i kërkuan ndihmë rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan për të bindur shoqen e tyre.

Arsyeja pse Savina iu ka dhënë për mungesën e saj është transporti, të cilin, edhe gjatë bisedës në makinë me moderatorin Ardit Gjebrea, ajo e konfirmon si diçka që nuk mundet ta mbulojë. Me zë të trishtuar, ajo pohon se mbrëmja e maturës nuk ka qenë prioriteti i saj si vajzat e tjera, nuk ka menduar as për fustanin, grimin apo flokët. Kësaj sigurisht i shtohet edhe vështirësia ekonomike në të cilën ndodhet familja e saj.

Shokët e klasës i shprehën Arditit se ata do t’i mbulojnë biletën shoqes së tyre. Ndërkohë moderatori e dërgoi Savinën në duart e Joni Peçit ku ajo zgjodhi fustanin që ”E diela shqiptare” dhe stilisti i kanë dhuruar për t’u ndierë si një princeshë. Më pas, ajo iu dorëzua profesionistëve që zbukuruan fytyrën dhe flokët e saj, teksa nuk ishte aspak në dijeni se në zbulimin final, Arditi e pret në dhomën tjetër së bashku me shokët e klasës dhe mësuesen.

Mësuesja: S’kam fjalë! Shumë e bukur Savina! Asnjëherë s’të kishim parë kështu. Princesha e mbrëmjes je ti!

Ardit Gjebrea: Si të duket vetja?

Savina: S’e mendoja kurrë kështu, ku po shkoja, ç’po bëja.

Ardit Gjebrea: Ky është minimumi. Atëherë, fustanin e ke nga Joni, transportin nga City Taxi, biletën e mbrëmjes nga shokët dhe shoqet e klasës dhe grimin nga stafi pedagogjik me në krye drejtoreshën që do kujdeset për ty. Ti nuk do mendosh për asnjë gjë.

Savina: Faleminderit. S’e mendoja kurrë që do ndodhte kështu.

Ardit Gjebrea: Thjesht do shkosh dhe do gëzosh./tvklan.al