Ka një mesazh për ty – Shiti unazën për t’i rritur, surpriza e fëmijëve (27 Shkurt 2022)

16:02 27/02/2022

Tre fëmijët e Fitores sot kanë jetën për të cilën ajo është përpjekur dhe e ka dëshiruar që ata ta kenë. Ndaj, vajzat e saj, Redina dhe Garledina kanë ardhur për t’i thënë pikërisht këtë nënës së tyre në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Por çfarë do t’i kërkojnë ata Fitores në këtë rubrikë të emisionit “E diela shqiptare” në Tv Klan?

Redina: Mos qaj, ne duam vetëm të qeshësh e jo të qash. Ke qarë mjaftueshëm. Ne të kemi sjellë sot këtu për të të thënë se sa mirënjohës të jemi për të gjitha sakrificat që ti ke bërë për ne.

Fitore: Detyrën kam bërë.

Redina: Dhe për të të thënë që ti vërtet e humbe jetën tënde, por ne jemi këtu për ty dhe s’kemi për të të lënë asnjëherë vetëm, as unë, as motra, as vëllai.

Fitore: Faleminderit, ju jeni gjithçka për mua.

Garledina: Duam të të kërkojmë dhe diçka. Që sot e tutje të kujdesesh më shumë për vete se sa për ne. Jemi rritur dhe do të jemi gjithmonë pranë njëri-tjetrit për çdo problem që do të kemi./tvklan.al

Ka një mesazh për ty – E rrallë, 9 nipër e mbesa surprizë gjyshes (27 Shkurt 2022)

Dashuria mes prindërve e fëmijëve është një gjë, por ajo mes nipërve e gjyshërve është një ndjesi dhe lidhje tjetër. Në rastin e nënë Rufijes, është një lidhje e 17-fishuar sepse ajo kaq herë është bërë edhe gjyshe. 9 nga nipërit e mbesat e saj të cilët jetojnë në Shqipëri, madje në të njëjtin oborr me të, kanë ardhur për ta surprizuar në “Ka Një Mesazh Për Ty”, rubrikë nga “E diela shqiptare” në Tv Klan.

Më herët, ata rrëfyen dashurinë dhe kujdesin që tregojnë ndaj gjyshes së tyre për të cilën nuk kursejnë asgjë, ashtu si ajo kundrejt tyre. Për ta, është e rëndësishme t’ia tregojnë dashurinë ‘mbretëreshës’ së tyre, siç e quajnë ata, së bashku me një premtim.

Duam të të themi që je gjithçka për ne, je mbretëresha jonë. Gjithmonë, kur na sheh të lumtur, kur jemi të gjithë së bashku, kur mblidhemi për festa, për çfarëdolloj gjëje dhe na sheh që shkojmë shumë mirë bashkë, gjithmonë na thua: “Tani që jam unë, ju shkoni shumë mirë me njëri-tjetrin, por ndoshta në të ardhmen kur unë mos të jem më, a do vazhdoni kështu?” Dhe duam të të themi që ne gjithmonë, kjo mbarësi, kjo lumturi që ti na e ke trashëguar, kjo dashuri që ne kemi mes njëri-tjetrit, këtë lidhje që ne kemi, gjithmonë do ta vazhdojmë brez pas brezi. Ne të gjithë të duam shumë.

Gjithashtu, thamë që je mbretëresha jonë. Je vërtetë dhe e meriton të jesh e tillë. Ai froni të shkon shumë.

Je nëna më e mirë në botë. Ti na edukon, na mëson çdo gjë që ne bëjmë. Unë të dua shumë.

Ti e di që të duam shumë. Dhe kur më kritikon më bëhet qejfi sepse e bën për të mirën time dhe nuk kemi fjalë për ta përshkruar, je vërtet një mbretëreshë./tvklan.al