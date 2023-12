“Ka thënë nuk jemi dakord me pronarët”, ping pong me pallatin e kthyer në vatër infeksioni

21:35 26/12/2023

QytetariAstrit Maçii është drejtuar Njësisë Administrative nr. 6, e cila ka dërguar shkresa nëpër institucione të tjera për prishjen e ndërtesës së dëmtuar nga tërmeti në zonën e Misto Mames.

Në fund të shkresës thuhet, se ai nuk ka rënë dakord me qytetarin për prishjen e saj. Për këtë fjali qytetari u drejtua në njësi dhe punonjësja tha se nëse ekziston kjo shkresë, ajo do të dorëhiqej. Por shkresa iu vu përpara dhe zonja qëndroi stoike.

Punonjësja: Janë ca gjëra, që në fund fare, ti i more leje shtetit, kur bëre shtëpinë? E bëre shtëpinë, erdhe si gjithë të tjerët. Siç e bëre, mbaj përgjegjësinë, ç’punë kemi ne?

Qytetari: Nuk po them, ma bëj ti shtëpinë. Ma prish shtëpinë, se do vrasi ndonjë njeri atje!

Punonjësja: Po i kam çuar shkresat të gjitha. Të gjitha ua kam çuar shkresat. 4 vjet…yhy…Ka qëkur.

Qytetari: Ka thënë, nuk kemi rënë dakord me pronarët.

Punonjësja: Jo! Nuk themi neve ashtu. Harroje!

Qytetari: Matilda ka thënë. (Administratorja)

Punonjësja: Ne e kemi bërë, zyra jonë e ka bërë.

Qytetari: Ti e ke bërë. E di, që e ke bërë ti.

Punonjësja: Nuk e ka thënë Matilda. Harroje!

Qytetari: Po nëse e ka thënë?

Punonjësja: Unë lë vendin e punës.

Qytetari: E lë vendin e punës?

Punonjësja: Po!

Qytetari kthehet në zyrë me shkresën.

Qytetari: Ti më the, që do të jap dorëheqjen.

Punonjësja: Po, do e jap. Ti kujt i more leje?

Qytetari: Kur e ndërtova?

Punonjësja: Po.

Qytetari: Ma jep dorën! Mirupafshim!

Në muajin Qershor 2023 qytetari ka marrë përgjigje nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, ku i thuhet, se vendimin për prishjen e një objekti, e merr njësia e vetëqeverisjes vendore dhe për këtë arsye ia kalon për kompetencë institucioneve të tjera, njësisë nr 6, IKMT-së dhe drejtorisë së menaxhimit të objekteve në pronësi.

Por në IMT i thonë, se duhet t’i drejtohet Këshillit të Ministrave, për të dalë me një vendim, pasi me lejen e ndërtimit, që kishte, duhet edhe ta kishte prishur. Këshilli Bashkiak ka hequr dorë dhe Imt nuk vendos për prishje.

Qytetari: Çfarë ka ndonjë gjë të re?

Punonjësja: Asgjë, për Zotin! Ishte nipi jot? Shkoi tek Dppzht( Drejtoria e përgjithshme e planifikimit dhe zhvillimit të territorit) dhe e kishin sqaruar ata shumë mirë dhe i kishin thënë, këtu nuk bëhet asnjë gjë. Vetëm duhet të bëni një kërkesë tek Këshilli i Ministrave! Bëni nja dy kërkesa ju atje! S’di, çfarë të të them. Ne nuk e bëjmë dot prishjen. Nuk dalim me vendim ne, pa na sjellë Bashkia vendim. Bashkia ka thënë, se as ne tani nuk bëjmë vendim, se kanë kaluar ato afatet, që kanë qenë atëherë. Ka pas qenë një akt normativ dhe ato kanë qenë me afat për një vit. Afati një vjecar ka dalë dhe kanë thënë, nuk nxjerrim vendime të tjera.

Qytetari: Çfarë vendimi presin ata?

Punonjësja: Nuk e di, se cfarë procedure ka tani me Këshillin e Ministrave. Bëje ti kërkesën tek Këshilli i Ministrave dhe Parlamenti!

Qytetari: Po kush flet me mu? S’po më flasin njësia nr 6.

Punonjësja: Po, e di.

Qytetari: Po si ka mundësi, kush vendos? Drejtori tha do dali me vendim të Këshillit Bashkiak.

Punonjësja: Tani, Këshilli Bashkiak thotë, që jo, ne kemi dalë me vendim në atë kohë, kur janë bërë dëmtimet. Tashi, në këtë periudhë, kanë kaluar të gjitha afatet dhe s’nxjerrin më vendim.

Qytetari: Po pse s’është prishur për 4 vjet? Kjo është pyetja.

Punonjësja: S’është prishur, se duhet ta kishe prishur ti në bazë të lejes së ndërtimit. E ke marrë lejen e ndërtimit ti?

Qytetari: E kam marrë lejen e ndërtimit, po nuk e prish dot unë.

Punonjësja: Po leja e ndërtimit, duhet ta kishe gjetur, të kishe arritur një marrëveshje dhe ta kishe prishur! Se lejen e ndërtimit nuk e zbatojmë ne. Subjekti ndërtues, që merr përsipër me ta ndërtu, ai subjekt do ta prishte.

Qytetari: Ata thonë nuk e prishim dot, s’kemi fuqi.

Punonjësja: Ata nuk e kanë marrë përsipër, se kanë pasur frikë, se gjithë këta të tjerët po prishin pallate. /tvklan.al