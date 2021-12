Ka thyer rregullat e programit, një konkurrent përjashtohet sot nga ‘Love Story’

Shpërndaje







13:05 16/12/2021

Një konkurrent i Love Story do të përjashtohet sot nga programi. Lajmi është bërë me dije nga producentja e këtij spektakli, Alketa Vejsiu.

Kjo e fundit në një postim në InstaStory njofton se vendimi tashmë është marrë dhe gjithçka do të transmetohet sot në emisionin “Love Story Talk” në ekranin e televizionit Klan.

“Tek Talk Love Story përjashtohet një konkurrent sot”, është ky njoftimi nga Alketa Vejsiu dhe deri tani mësohet se garuesi ka thyer rregullat e programit.

Se kush do të jetë konkurrenti që do të ndërpresë këtu rrugëtimin e tij në “Love Story” do ta mësojmë në orën 16:10 në ekranin e televizionit Klan./tvklan.al