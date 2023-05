Kaçaj: Shpëtuam falë manovrave të shoferit, Zoti na dha një jetë të dytë

22:01 14/05/2023

Salvator Kaçaj pretendon se ditën e sotme ndaj tij është tentuar të kryhet një atentat. Në një konferencë për shtyp ku i pranishëm ishte edhe kryedemokrati Sali Berisha, Kaçaj tha se shpëtoi vetëm falë manovrave të shoferit të tij. Përgjegjës për këtë bën kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun e Lezhës, Pjerin Ndreu.

“Kemi shpëtuar falë Zotit dhe manovrave të shoferit tim që është një ish-shofer garde i sprovuar. Kemi shpëtuar dhe Zoti na ka dhënë një jetë të dytë. Të gjitha përpjekjet e Edi Ramës do dështojnë dhe rezultati në Lezhë do jetë 3 me 0. Kjo gjë nuk ka ndodhur as në vendet e Afrikës së Jugut, që ka ndodhur në Lezhë. Në çdo derë, në çdo biznes ka pasur kërcënime nga banditët e Pjerin Ndreut, i cili është organizator bashkë me Edi Ramën. Sepse Edi Rama është marrë personalisht me mua, ndërsa unë jam krenar për mbështetjen që i kam dhënë Pashk Gjonit. Nuk e kam parë veten në jetën time në një pozicion kaq të vështirë, përpara armës. Ata janë njerëz të papërgjegjshëm dhe kriminelë dhe duan ta marrin pushtetin me banda dhe kriminelë. Nuk merret pushteti me banda dhe kriminale. Siç ju thashë, do jetë një rezultat spektakolar në qarkun e Lezhës”, u shpreh Kaçaj./tvklan.al