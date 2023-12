Kadare: Më gëzon ky mjedis, ka dritë dhe dashuri në sy

17:29 16/12/2023

Angjeli: Ngjarja me e rëndësishme e Universitetit Mesdhetar që nga krijimi 15 vite më parë

Shkrimtari i madh Ismail Kadare, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Helena Kadare vizitoi Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.

Pas takimit me Presidentin e Universitetit Mesdhetar, Anastas Angjeli, shkrimtari i mirënjohur zhvilloi një bashkëbisedim të ngrohtë me stafin akademik dhe studentët, në lidhje me veprën e tij, pikpamjet, kontributin e jashtëzakonshëm si autor dhe person me ndikim të lartë jo vetëm në Letërsi, por edhe në lidhje me imazhin e Shqipërisë kudo në botë.

Veprat e shkrimtarit janë përkthyer në dhjetra gjuhë të botës dhe titujt e vlerësimet për të kanë qenë ndër më të lartat.

“Ne jemi të nderuar që kemi sot mes nesh një personalitet dhe autor të jashtëzakonshëm si Ismail Kadare për të cilin nuk ka nevojë për shumë fjalë. Ajo që mund të them me bindje të plotë është se që nga koha e krijimit të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, 15 vite më parë, nuk ka ngjarje më të rëndësishme që do të mbahet mend edhe nga brezat e rinj të studentëve që do të vijnë se vizita juaj këtu”, tha anastas angjeli presidenti i Univiersitetit mesdhetar.

Vetë Kadare iu përgjigj një sërë pyetjesh nga pjesëmarrësit duke vlerësuar mjedisin universitar që e bëri të pranojë ftesën në një kohë kur daljet e tij publike janë të rralla.

“Ndjehem shumë i gëzuar këtu. Është një mjedis i bukur. Ka dritë, ka dashuri në sy. Unë marr shumë ftesa, por nuk mundem të shkoj të them të drejtën të të gjitha, ka pengesa të papritura por sot ndjehem mirë, që pranova ftesën tuaj”, u shpreh Kadare në nisje të takimit.

Bashkëshortja dhe njëkohësisht shkrimtarja e njohur Helena Kadare, iu përgjigj ngrohtësisht një sërë pyetjesh nga auditori.

