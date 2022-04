Kafshët e kopshtit zoologjik në Ukrainë përballë dënimit me vdekje

15:58 05/04/2022

Një kopsht zoologjik në Ukrainë po merr në konsideratë vendosjen e kafshëve në gjumë pas bombardimeve të Rusisë. Një nga themeluesit e ekoparkut të Kharkivit thotë se nuk ka asnjë mënyrë për të shpëtuar kafshët pas dëmtimeve të rënda që ka pësuar kopshti.

Kafshët e mëdha mund të vendosen në gjumë sepse nuk ka asnjë mundësi për transportimin apo evakuimin e tyre. Sipas faqes së internetit të kopshtit zoologjik, në të ndodhen më shumë se 6810 specie kafshësh, të vendosura në një hapësirë prej 22 hektarësh.

“Nuk ka më Ecopark. Pas bombardimit të djeshëm, parku është shkatërruar thuajse i tëri. Kafazet e kafshëve janë shkatërruar, infrastruktura, por tigrat dhe luanët kanë mbijetuar mrekullisht. Hapësirat e tyre janë dëmtuar shumë dhe mund të dalin jashtë nga momenti në moment”, tha themeluesi Oleksandr Feldman.

Ai tha se rezervati i arinjve është në kushte të mjerueshme dhe do të detyrohen “t’i vrasin, vendosin në gjumë ose lëvizin”. Feldman shtoi se nuk ka asnjë vend ku ata mund t’i zhvendosin kafshët, ndonëse shpresojnë të shpëtojnë disa prej tyre, si felinët e rinj. Por kafshët e rritura ka shumë gjasa të vriten sepse nuk ka asnjë mundësi për shpëtimin e tyre.

Mbrëmjen e sotme do të merret vendimi se çfarë do të ndodhë me këto kafshë./tvklan.al