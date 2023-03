Kalon për gjykim dosja e Inceneratorit të Fierit, 19 të pandehur

13:18 24/03/2023

Daci: Robert Shabani i lirë, 19 të akuzuarit e tjerë do të përballen në Gjykatë në seancën e mëvonshme

Ka përfunduar seanca për Inceneratorin e Fierit këtë të Premte në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci bën me dije se dosja e Inceneratorit të Fierit ka kaluar për gjykim. Dosja e Inceneratorit të Elbasanit do të gjykohet veçmas me një trupë tjetër gjykuese.

Sipas Dacit, 19 persona të do të përballen në Gjykatë në seancën e mëvonshme si të akuzuar për abuzim me koncensionin e këtij inceneratori.

Ndërkohë, Gjykata ka rikualifikuar veprat penale për 5 të pandehur, mes të cilëve Alqi Bllakon, Klodian Zoton, Arben Dervishaj, Arjola Kodra dhe Giuseppe Ciafaglione. Për Bllakon, GJKKO vendosi ta akuzohet për korrupsion të funksionarëve/jo zyrtari të lartë dhe për shpërdorim detyre.

Për Dervishajn i cili akuzohej për korrupsion të zyrtarëve të lartë dhe shpërdorim detyre, akuza e fundit bie, dhe rikualifikohet e para, duke u akuzuar për falsifikim dhe korrupsion pasiv në sektorin privat. Për Klodian Zoton, rrjedhimisht bie akuza e korrupsionit të zyrtarëve të lartë duke u akuzuar për korrupsion të funksionarëve publik.

E njëjta vepër rëndon e rikualifikuar për Arjola Kodrën e Giuseppe Ciaffaglione. Nëse do të gjykohet kjo dosje me procedurë të zakonshme apo me gjykim të shkurtuar, do të vendoset gjatë procesit në themel.

“Alqi Bllakos i lind e drejta që të hetohet dhe nëse se mund t’i ndryshohet vepra penale. Nga ana tjetër, 5 personave u ka ndryshuar vepra penale, dhe do dënohen me një masë dënimi më të ulët se sa ajo e korrupsionit ”, raportoi Daci.

Kujtojmë se të pandehur për këtë incenerator janë ish-ministri Lefter Koka, Alqi Bllako dhe 17 persona të tjerë. Akuzat e ngritura ndaj tyre janë korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash.

19 të pandehurit janë: Lefter Koka, Alqi Bllako, Pëllumb Abeshi, Azem Shatëri, Erjon Murataj, Florjan Muçaj, Klodian Zoto, Arenc Myrtezani, Sabina Cenameri, Etleva Kondi, Arben Dervishi, Regan Merdani, Gentian Zifla, Arber Denizi, Juri Ymeraj, Silvester Dreza, Arjola Kodra, Luran Dusha dhe Giuseppe Ciaffaglione.

“Në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar dhënia e konkluzioneve qoftë nga ana e Prokurorisë apo nga pala mbrojtëse për akuzat e ngritura për 20 persona për abuzimin me koncensionin e Inceneratorit të Fierit.

Ky koncension fillimisht ishte miratuar me vlerën e 25 milionë eurove e më pas dyshohet se ka pasur abuzime duke qenë se ka pasur një vlerë të rritur të tenderit me thuajse 5 milionë euro. Ndërkohë sipas Prokurorisë së Posaçme vlera totale për të cilën është abuzuar është mbi 14 miliardë lekë. Megjithatë mbetet për t’u parë nëse ka prova të mjaftueshme për të gjykuar çështjen apo do pushohet. Ka ende veprime hetimore për t’u kryer”, ka raportuar Daci pak para nisjes së seancës./tvklan.al