Kalon për gjykim dosja e inceneratorit të Fierit

17:33 24/03/2023

Gjykata rikualifikon veprat penale për 5 të pandehur, mes tyre Alqi Bllako dhe Klodian Zoto

Letësohet pozita e Alqi Bllakos nga Gjykata e Posaçme.

Ish-deputetit të PS-së i është bërë rikualifikimi i veprës penale nga “korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë” në “korrupsion pasiv i funksionarëve publik”. Ndryshimi i akuzës sjell edhe ulje të marzhit të dënimit nësë shpallet fajtor nga gjykata.

Ish-ministri i Mjedisit, Lefter Koka do të përballet me gjykatën sërish me 3 akuza. Togat e zeza kanë bërë ndryshim akuze edhe për Arben Dervishajt supervizorit të incneratorit të Fierit.

Ai do të gjykohet për “falsifikim dokumentash” dhe “korrupsion pasiv në sektorin privat”. Po ashtu vepra penale është zbutur edhe për Klodian Zoton, Arjola Kodra dhe Giuseppe Ciafaglione. Avokati i Alqi Bllakos, Sokol Hazizaj insistoi për pafajësi.

Gjykata vendosi që të pushonte akuzën për Enver Sheshin që humbi jetë dhe Robert Shabanin. Për këtë të fundit, avokati i tij Jurgen Sinani paraqitit dokumentat që vërtetonin se Shabani, është dënuar për të njëjtin fakt penal nga Gjykata e Tiranës.

Pasi dosja me 19 të pandehur kaloi për gjykim, avokati i Arenc Myrtezanit, Gurali Brahimllari the se janë devijuar hetimet nga prokuroria.

Sipas akuzave të SPAK, për inceneneratorin e Fierit 4 milionë euro për punë që nuk u kryer asnjëherë.

Dëmi që i është shkaktuar buxhetit të shtëtit është 60 milionë lekë nëpërmjet skemave të mashtimit me faturat fiktive.

