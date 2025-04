Duke qenë se platformat sociale janë kthyer në pjesë të pandashme të jetës tonë, nuk mund të mos kishin efekt edhe te fushata elektorale e këtij viti. Sonte në “Opinion” u diskutua pikërisht mbi mënyrën si kandidatët për deputet po komunikojnë me votuesit, ku një hapësirë tejet të rëndësishme zë metoda virtuale me Facebook apo Instagram.

Për këtë fenomen që padyshim do ketë ndikim në grumbullimin ose jo të votave (se varet si të merr interaktiviteti online), foli Arianita Petushi. Ajo dha një shembull konkret se si personazhet në garë politike tregojnë mirënjohje për çdo arritje sado modeste në raport me klikimet, shikueshmërinë apo ndjekësit.

“Këtë vit në fushatë kemi pasur një interaktivitet të jashtëzakonshëm dhe prezencë të madhe të tyre në rrjete sociale, aktivë. Me apo pa strategji të mirë kjo pastaj është parë te secili prej tyre. Kemi evidentuar që të jesh i suksesshëm në rrjete sociale duhet të bësh storytelling. Pra duhet të dish si t’i tregosh historitë. Rrjetet sociale japin atë mundësinë që ti të lidhesh me audiencën, pra duhet të jesh edhe popullor. Kam vënë re përshembull…Mbrëmë pashë një story në Instagram, ishte Vasil Llajo, kandidat për qarkun e Vlorës i cili kishte nxjerrë falenderime për 1 mijë followers. Unë kam marrë 1 mijë followers sot. Pavarësisht se audienca e tij në reels ishte në miliona sepse kanë edhe sponsorizime, edhe ai person që nuk ka pasur prezencë në Instagram, e ka hapur me seriozitetin më të madh. Falenderues për këtë arritje”, tha Petushi.

