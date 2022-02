“Kam ardhur këtu për ty”, Marinela e prekur nga fjalët e Kristit

21:23 18/02/2022

Spektakli “Talk Love Story” në Tv Klan këtë të premte ishte i dedikuar Kristit, fronistit të programit.

Pas shumë diskutimeve për preferencat e tij në program, edhe pse kanë kaluar 4 muaj nga nisja e emisionit ai ende nuk është i qartë për pëlqimet e tij.

I pyetur nga moderatori Eni Shehu dhe opinionistja Xhensila Pere se kë pëlqen ai, fronisti ka thënë se pse gjithmonë duhet të japë një përgjigje.

Një prej konkurrenteve, Marinela ka reaguar ashpër ndaj kësaj deklarate duke u mërzitur, madje ka shprehur pëlqimin e madh që ka për të. “Unë jam këtu për ty”, ka thënë Marinela.

Kristi: Pse duhet të shprehem unë gjithmonë?

Eni Shehu: Je fronist.

Xhensila Pere: Sepse je fronist… Nëse nuk do isha e ulur këtu si opinioniste, por konkurrente mes vajzave fakti që rendit të parën pjesën e të bërit show, unë do isha çuar dhe do kisha ikur. Ti të luash me mua dhe të bësh show këtu me kohën time, me emrin tim. Trego karakter!

Kristi: S’ka lidhje fare me karakterin…

Xhensila Pere: Këto janë vajzat shqiptare, kanë shumë karakter dhe jo ato që ti flet lart e poshtë në intervistat e tua.

Kristi: Unë nuk po luaj këtu, show nuk është lojë.

Xhensila Pere: Je shumë gabim, 4 muaj këtu dhe nuk po bën asgjë.

Kristi: Të gjithë këtu jemi për show.

Marinela: Nuk jemi që të gjithë për show Kristi. Nuk ke pse të japësh emra Kristi, kur të detyrojnë unë ndihem keq. Pse duhet të bësh dikë të ndihet keq? Unë kam ardhur këtu për ty, meshkujt e tjerë që mund të kenë flirtuar këtu me mua unë nuk i kam dhënë asnjë lloj shansi…/tvklan.al