“Kam fjetur 3 javë jashtë”, Linda Kalemi kujton tërmetin e 20 viteve më parë në Stamboll

18:34 06/02/2023

Në një lidhje Skype me “Rudina” në Tv Klan, balerina Linda Kalemi ndan rrëfimin e saj për tërmetin e 20 vjetëve më parë në Stamboll, Turqi. Tërmeti i mëngjesit të sotëm ka zgjuar kujtime të hidhura për popullin turk dhe Stambolli është një prej qyteteve që e kupton më së miri situatën aktuale. Kalemi shton se të shpëtuarit janë strehuar nëpër stadiume, por shqetësimi më i madh janë personat e mbetur nën rrënoja.

Linda Kalemi: Unë jam një nga ato që e ka përjetuar piëkrisht këtë tërmet 7.6 ballë në ’99 kur kam fjetur përjashta 3 javë në Stamboll. Pra, një popullsi si puna e Stambollit që e jetoi para 20 vjetësh, pak a shumë e ka jetuar edhe fizikisht, jo vetëm emocionalisht. Por ajo që thoni ju, unë tani po vuaj shpirtërisht vetëm për këtë. U err këtu, u ngrys se jemi me 2 orë diferencë, ekipet e shpëtimit po bëjnë maksimumin, por mua më dhemb më tepër për ata që janë poshtë, po marrin frymë se sa ata që janë jashtë. Ata që janë jashtë, e para, kanë filluar strehimet nëpër stadiume. Në njëfarë mënyre, është vërtet e vështirë, por e para të lutemi që shyqyr që i shpëtuam kësaj. Të shpëtosh jetën, kokën apo fëmijën apo familjarin është gjëja më e madhe dhe këta persona janë jashtë rrezikut për vdekje. Mua më dhemb dhe jam në ankth vazhdimisht si do bëhet me ata që janë nëntokë, nën pllaka betoni, ajo është realisht më e madhja./tvklan.al