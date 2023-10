“Kam ndjenja për të”, Aleksandros tradhton Uedën me Eridën

23:40 08/10/2023

Mbrëmja e sotme e Love Island Albania është e mbushur me surpriza, të papritura, ndarje dhe tradhti. Aleksandros dhe Erida të cilët janë çift që nga rikrijimi i çifteve javën e kaluar, kanë shkëmbyer një puthje.

Ueda dhe Aleksandros nuk ishin çift këtë javë, porata janë shprehur se kanë ndjenja për njëri-tjetrin.

Pjesë nga biseda:

Ueda: Pikëpyetjet dhe dyshimet kanë qenë të vërteta dhe doli se të gjitha ndjesitë e mia kanë qenë të vërteta.

Aleksandros: Bëmë një bisedë me Uedën dhe e lam që të dy do të ishim ‘single’, është shpejt të them që kam ndjenja për Eridën, por për Uedën po.

Përgjigjia e Aleksandros habiti publikun në studio të cilët reaguan, por edhe vetë Ueda duket e zhgënjyer nga ajo që pa.

/ Love Island Albania