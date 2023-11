“Kam qarë si lopë”, Zenelaj tregon me emocion fjalët e para të fëmijëve dhe nofkat që u ka vendosur

15:56 25/11/2023

Duke konsideruar fjalën si një armë të fortë, aktori Gentian Zenelaj, zgjedh që njerëz të rëndësishëm në jetën e tij t’i përshkruajë në një mënyrë të veçantë.

Në emisionin “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan, ai tregon disa nga emrat ose epitetet që aktori u ka vendosur fëmijëve dhe bashkëshortes.

Orinda Huta: Fjala e preferuar?

Gentian Zenelaj: Unë i përdor këto fjalët, zemër, shpirt, dashni. Me kalamajtë gjej epitete të ndryshme. Gocën e thërras “shato”, e thërras “Stiç”. Danielin në celular e kam “oço”, tetë. Pra, i kam shumë qejf t’i jap… domethënë nuk dua të jem i varfër në fjalë. Dua t’i jap ngjyra të ndryshme fjalës sepse fjala është gjë shumë e madhe.

Orinda Huta: Këto fjalët, të kanë lindur me kalimin e kohës?

Gentian Zenelaj: Janë sajesa, janë pseudonime, janë lidhje me… Domethënë, vajza qesh shumë kur e thërras “Stiç”, nga personazhi i filmit. Shato është një fjalë… Kam pas dëgjuar babain tim që i thërriste vëllait të tij ose motrës së tij “shato”. Është një fjalë pa sens, po e kam dëgjuar shpesh fëmijë në familjen tonë. “O shato”, e kupton, si të thonë “o loçk”. As unë nuk e di sot e kësaj dite pse e përdorte babai im me vëllezërit dhe motrat e veta. Për shembull, Aidën për përkëdheli e thërras në mbiemër, e thërras “Çuber”. Sa ndonjëherë thotë: “po ky pse më thërret Çuber”. Pra, gjithmonë jam munduar të gjej gjërat që i kemi ne tonat, në fjalë, pra personale, jo të përgjithshme.

Teksa kthehet pas në kohë, Zenelaj kujton me plotë emocion edhe fjalët e para të fëmijëve të tij dhe momentet emocionuese, teksa i sheh ata të rriten.

Orinda Huta: Fjala e parë që ka thënë Danieli, djali?

Gentian Zenelaj: Danieli ka qenë natyrë ndryshe nga Aria. Ka qenë më i llastuar se Aria. Fjalët e para të fëmijëve të llastuar janë: “dua këtë apo dua këtë, ma ble këtë”.

Orinda Huta: Po “mami babi”…?

Gentian Zenelaj: “Babi”. Unë kam qenë në atë kohë duke dhënë një shfaqje në Sarandë dhe Aida më sjellë, sapo kishin dalë celularët që mund të çonin video dhe më çoi një video që ai thoshte “baba, baba, baba” dhe unë kam qarë si lopë. Nuk di të ta shpjegojë.

Orinda Huta: Aria?

Gentian Zenelaj: Aria është bateria ime që më karikon çdo ditë. Arja është kaq e lidhur me mua. Nëse e ke parasysh, në natyrë është një rinoqeront me një zog të vogël sipër, ai jemi unë dhe Aria. Dhe me humor i thoja, se ajo kishte një shfaqje paralelisht me mua 4 netë rresht, dhe unë e ngacmoja i thosha: “ma ke marrë publikun, s’po më vjen publiku në sallë se kanë ardhur të gjithë tek ty”. Dhe takoheshim në të njëjtin orar në shtëpi. Ajo vinte e lodhur nga shfaqja e vet, dhe unë nga shfaqja ime. Po e shijoj shumë këtë futjen e Aries në art. E dua shumë, e kam shumë qejf.

Orinda Huta: Fjala e parë cila ka qenë e Arias?

Gentian Zenelaj: Nuk është se e kemi mbajtur mend. Përgjithësisht kemi video me ecjen e parë dhe me notin e parë. /tvklan.al