Kamera e fshehtë e Stop, procedohen penalisht 4 përfaqësues të Shoqatës së ish-të Përndjekurve

Një ditë më parë emisioni “Stop” tregoi sesi bëhej tregti me dëshmitë e të përndjekurve politikë.

Këtë të mërkurë, Policia e Tiranës nisi procedimin penal ndaj 4 përfaqësuesve të Shoqatës së ish-të Përndjekurve, të cilët shisnin vërtetime për përndjekje nga regjimi komunist për 20 mijë lekë të reja, me qëllim përfitimin e azilit politik jashtë Shqipërisë.

Ata janë Y. K., 75 vjeç, banues në Tiranë ( me detyrë Kryetar i “Shoqatës Kombëtare të të dënuarëve politik” ), L. Z., 66 vjeçe, banuese në Tiranë ( me detyrë sekretare e “Shoqatës Kombëtare e të dënuarëve politik), B. S., 63 vjeç, banues në Tiranë (me detyrë recepsionist tek Instituti i ish-të përndjekurve politik) ,A. T., 60 vjec, banues në Tiranë.

“Këta shtetas në bashkëpunim me njëri – tjetrin, kundrejt një shume prej 20 000 lekësh të reja, kanë pajisur një shtetas me një vërtetim të lëshuar nga “Shoqata e të dënuarëve politik”, me qëllim për të përfituar azil në një shtet tjetër“, thotë policia në njoftimin e saj./tvklan.al