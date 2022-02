Kamera e fshehtë me pullë të kuqe/ Sot në Stop bamirësi që të lë me barrë për të hequr magjinë

Shpërndaje







17:22 22/02/2022

Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” në Tv Klan transmeton sonte rastin e një ”bamirësi”, që pretendon të zgjidhë magjitë. Por mënyra që ai ka zgjedhur është paksa e çuditshme.

“Bamirësi” fton gratë e reja për të kryer marrëdhënie seksuale, si mënyra më e mirë për t’u shëruar nga shqetësimet. Ai madje tregon se shumë gra shkojnë tek ai dhe ka ndihmuar shumë njerëz.

Po cila është mënyra që përdor “njeriu i mirë”, për të sjellë në terezi gratë e vajzat dhe çfarë mekanizmash përdor për të hequr qafe gruan e tij “gjatë punës”.

Detaje për të mos u humbur do të shihni me zë dhe me figurë. Sonte në orën 20:05, në emisionin “Stop” në ekranin e televizionit Klan. /tvklan.al