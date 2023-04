Kamera “smart” për të identifikuar gratë e zbuluara

Shpërndaje







10:50 09/04/2023

Autoritetet iraniane kanë nisur instalimin e kamerave në vende publike për të identifikuar gratë e zbuluara. Policia tha se gratë që nuk do të mbulojnë flokët do të marrin një “mesazh paralajmërues”.

Sipas autoriteteve, kjo masë do të ndihmojë të ndalojë rezistencën kundër ligjit për hixhabin. Vitin e kaluar ka pasur protesta të fuqishme në Iran si pasojë e vdekjes së Mahsa Aminit, e cila u arrestua sepse u dyshua se kishte thyer rregullin e hixhabit.

Që prej vdekjes së saj, një numër në rritje i femrave kanë hequr mbulesat në kokë, sidomos në qytetet më të mëdha, pavarësisht rrezikut për t’u arrestuar.

Policia tha se po përdor një sistem me kamera “smart” të cilat do të identifikojnë dhe do t’u dërgojnë dokumente dhe mesazhe paralajmëruese dhunuesve të ligjit të hixhabit.

Që prej Revolucionit Islamik në Iran në vitin 1979 gratë janë të detyruara që të mbulojnë flokët me shall. Ato që thyejnë ligjin përballen me gjoba e deri në arrestime.

Në deklaratë policia e përcakton mbulesën si një prej themeleve të civilizuara të kombit iranian. Po ashtu, nuk janë të pakta rastet kur gratë që nuk vendosin mbulesë në kokë në Iran të sulmohen./tvklan.al