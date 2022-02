Kameruni test të vështirë kundër Egjiptit

10:45 03/02/2022

Kameruni ka një test të vështirë në mbrëmjen e së enjtes ndërsa do të përballet në gjysmëfinale kundër Egjiptit në Kupën e Afrikës. “Luanët” synojnë që të fitojnë titullin kampion, por kundër do të kenë një rival të vështirë. Kameruni eliminoi Ishujt Komoron dhe Gambian në fazën e eliminimit direkt.

Fituesi i takimit do të përballet me Senegalin, që mundi Burkina Fason me rezultatin 1-3. Mesfushori Andre-Frank Zambo Anguissa është optimist për këtë përballje.

“Ne jemi nje brez i privilegjuar. Kemi një përgjegjësi të madhe pë të mbrojtur këtë titull në shtëpi. Luajmë përpara njerëzve tanë, përpara familjeve tona. Është diçka speciale, për këtë arsye jemi të motivuar ta fitojmë këtë trofe jo vetëm për veten tonë, por edhe për gjithë popullin e Kamerunit”.

“Faraonët” kanë arritur deri në këtë fazë pasi mposhtën Bregun e Fildishtë dhe Marokun, duke treguar se janë një kundërshtar për t’u pasur frikë.

Mohamed Salah dhe shokët e ekipit patën një nisje të ngadaltë, por kombëtarja e tyre ka një traditë suksesesh në këtë kompeticion.

Ata e kanë fituar shtatë herë Kupën e Afrikës duke vendosur rekord, dy më shumë se sa Kameruni që është përfaqësuesja tjetër afrikane me më shumë suksese.