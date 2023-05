Kamëz/ Mbështetësit e PS nisin festën me brohorima e fishekzjarre, heshtje në selinë blu

20:42 14/05/2023

Gazetarja Erikleda Dorezi e cila ndodhet në selinë e Partisë Socialiste në Kamëz raporton se simpatizantët janë mbledhur para saj duke festuar fitoren. Edhe pse ende nuk është shpallur rezultati final, sipas informacioneve të gazetares, kandidati Rakip Suli është rreth 2000 vota në avantazh.

Erikleda Dorezi: Zoti Rakip Suli ka dalë për të përshëndetur të gjithë pëkrahësit të tij të cilët janë mbledhur përpara shtabit elektoral të kandidatit socialist, i cili sipas informacioneve deir më tani është në një avantazh pothuajse me 2000 vota më shumë se sa rivali i tij i kampit kundërshtar. Më duhet të them se simpatizantë të shumtë janë mbledhur përpara shtabit të zotit Rakip Suli, festimet kanë nisur si nga qytetarët që janë mbledhur, po ashtu nga makina të shumta të cilat kanë vijuar përgjatë rrugëve me bori dhe duke gëzuar, fishekzjarrë të cilët simbolizojnë fitoren e zotit Rakip Suli. Gjatë gjithë ditës në fakt duhet thënë se i gjithë procesi i votimit në bashkinë e Kamzës është shoqëruar pa asnjë incident, përveç disa parregullsive të vogla nëse mudn ta quajmë kështu, me mosnjohuritë e moshës së tretë me pajisjen e re për identifikimin dhe votimin elektronik.

32% është pjesëmarrja në votime dhe nëse do bëjmë një krahasim me vitin 2019 ku ka qenë rreth 11% pojesëmarrja në votime. Në vitin 2015 pjesëmarrja në votime ka qenë 53.

Ndërkohë gazetari Besar Bajraktari, i cili ndodhet në selinë blu, raporton se gjendja atje është e qetë dhe ka rënë heshtja.

