Kampionati Botëror i Skive

Shpërndaje







19:20 15/02/2023

Të enjten nisin garat skiatorët shqiptarë

Skiatorët shqiptarë nisin të enjten përfaqësimin e tyre në Kampionatin Botëror që po mbahet në Francë. Denni Xhepa, Kevin Qerimi dhe Vasil Veriga do të marrin pjesë në garën kualifikuese të Slalomit Gjigant. Rezultatet në garat e fundit bën që sportistët kuqezi të jenë optimistë.

Denni Xhepa: Është një garë e rëndësishme. Jemi duke u stërvitur mirë, gara që kam bërë në Bardonecchia kam qenë shumë mirë. në këtë garë do të dal mirë, jam i sigurtë.

Sildi Xhepa: Kevin edhe Denni janë shumë mirë, presim një kualifikim. Edhe nga Vasili presim që të përmirësojë rezultatet e veta.

Shqipëria do të përfaqësohet më edhe me Chiara Di Camillo e Ester Bako, ndërsa mungesa e madhe është Lara Colturi e cila u dëmtua gjatë përgatitjeve. Skiatorët shqiptarë do të marrin pjesë edhe në disiplinën e slalomit.

Tv Klan