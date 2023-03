Kampionati i basketbollit në shkollat 9-vjeçare

Shpërndaje







23:40 30/03/2023

Kryeministri Rama batuta pas finales së femrave: Kamza i dha Tiranës një mësim

Shkolla “Hilary Clinton” e Kamzës është fituesja e kampionatit të basketbollit për femra për ciklin 9-vjeçar të qarkut të Tiranës.



Vajzat e vogla dhuruan emocione dhe adrenalinë, teksa mposhtën shkollën “Dhora Leka” të Tiranës. Medaljet u akorduan nga kryeministri i vendit, Edi Rama, ndërsa pas ceremonisë nuk munguan as batutat.



“Unë pashë një pjesë të ndeshjes por nuk e prisja të ishte një ndeshje kaq e fotë. Sot Kamza i dha Tiranës një mësim. Kështu që iu lumtë, lozët me shpirt, me inat, me durim dhe fituat. Kjo është kupa e kampionëve të qarkut të Tiranës.”



Përballja ishte në kuadër të kampionatit “Ekipet Sportive” që po i japin jetë lëvizjes sportive në shkolla.

Në disiplinën e volejbollit dhe basketbollit morën pjesë rreth 700 ekipe nga i gjithë vendi.

Klan News