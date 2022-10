Kampionati i garave me deve në Emiratet e Bashkuara Arabe

00:02 01/11/2022

Fituesja e kampionatit do të marrë një çmim në vlerë monetare

Të veshura me helmeta me ngjyra këto tetë gra po marrin pjesë në kampionatin e garave me deve në Emiratet e Bashkuara Arabe i cili mbahet për të dytin vit radhazi.

Pjesëmarrësja Joanna Patejuk, e cila përfaqëson Poloninë dhe Ukrainën, thotë se kalërimi i deveve paraqet sfida të ndryshme.

“Natyrisht që jemi të trajnuar për këtë, kështu që jemi mjaft të përgatitur për ngjarjen, për aventurën, por e rëndësishme është të ruajmë ekuilibrin, të mbajmë ritmin dhe të gjejmë lidhjen e duhur me devenë e duhur”, është shprehur Joanna Patejuk.

Kalorëset do të garojnë me devetë e tyre në pesë gara gjatë një periudhe gjashtëmujore. Ajo që rrëmben me më shumë pikë do të kurorëzohet kampione e sezonit dhe do të marrë një çmim ne vlere monetare. Devetë kanë një rëndësi të madhe në kulturën arabe. Ato janë përdorur prej shekujsh për transport për luftë por dhe si shoqëruese.

Në një përpjekje për të ruajtur trashëgiminë kulturore të vendit, Emiratet e Bashkuara Arabe inkurajojnë dhe organizojnë një sërë ngjarjesh të lidhura me devenë, nga garat, festivalet e deri te konkurset e bukurisë.

