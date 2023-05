Kampionati i hapur për çdo objektiv

18:10 22/05/2023

Titulli, Europa dhe mbijetesa vendosen në 2 javë

Teksa kanë mbetur edhe dy javët e fundit të kampionatit, vetëm një skuadër ka arritur, madje edhe tejkaluar objektivin e sezonit. Egnatia ka siguruar vendin e tretë të renditjes që e çon të marrë pjesë në kualifikueset e Conference League. Skuadra nga Rrogozhina është edhe finalist e kupës që është qershia mbi tortë.

Të gjitha skuadrat e tjera ende nuk e kanë arritur qëllimin. Tirana dhe Partizani janë ende në garë për titull, por të paktën një gjë është e sigurtë: Të dy këto skuadra do të luajnë në kupat e Europës në sezonin e ardhshëm.

Shpresë për Europën ka edhe skuadra që në fund të sezonit do ntë arrijë vendiin e katërt. Vllaznia është aktualisht në këtë pozicion. Me një nga skuadrat Tirana ose Egnatia si fituese e kupës, i lind e drejta vendit të katërt në kampionat të shkojë në Conference League. Matematikisht për këtë pozicion shpreson Teuta dhe Laçi i vendit të gjashtë.

Në varësi të rezultateve të dy javëve të fundit, do të mësohet se cila do të jetë skuadrav e katërt shqiptare që do të dalë në Europë.

Tv Klan