Kampionati i ri nis me barazim

20:15 19/08/2022

Kukësi-Tirana përfundon 1-1

Sezoni i ri i futbollit nisi me barazimin 1-1 ndeshjen Kukësi-Tirana. Sfida nisi me golin e Kukësit që kaloi në avantazh që në minutën e tretë. Autor i golit është Daci.

Bardheblutë barazuan me fillimin e pjesës së dytë me Xhixhën. Kukësi e mbylli ndeshjen me 10 lojtarë.

