Java e 18-të dhe njëkohësisht e fundit e kampionatit të rregullt në futbollin e vajzave, ka përfunduar zyrtarisht, duke mbyllur një sezon të pasur me gola dhe emocione.

Ndeshjet u zhvilluan në katër ditë, duke nisur të Enjten me sfidën mes Kinostudios dhe Lushnjes, ku kryeqytetaset triumfuan me rezultatin e thellë 8-0.

Të Shtunën u zhvilluan dy takime të tjera, ku Apolonia dominoi ndaj Laçit me rezultatin e thellë 15-0, ndërsa Egnatia triumfoi me shifrat 2-0 ndaj Tiranës.

Sot u luajtën dy sfidat e fundit të kampionatit. Vllaznia fitoi në transfertë kundër Teutës me rezultatin 0-15, ndërsa Gramshi mposhti Partizanin, me rezultatin 1-4.

Me këto rezultate, është mbyllur faza e rregullt e kampionatit, ku Vllaznia renditet në vendin e parë pas 18 ndeshjesh, me 51 pikë të grumbulluara, ndërsa në “Final Four” i bashkohen edhe Gramshi, Apolonia dhe Partizani. Këto ekipe do të garojnë për titullin kampion të këtij sezoni.

Rezultatet, java e 18-të:

Kinostudio 8-0 Lushnja

Apolonia 15-0 Laçi

Egnatia 2-0 Tirana

Teuta 0-15 Vllaznia

Partizani 1-4 Gramshi

/tvklan.al