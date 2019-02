Kamza pa 8 titullarë humb me Partizanin

Për herë të parë lojtarët e një skuadre të Superligës bëjnë publike në mënyrë demonstrative problemet financiare.

8 futbollistë të Kamzës nuk dolën në lojë kundër Partizanit në shenjë proteste ndaj klubit që nuk i ka paguar prej muajsh. Ata madje i kanë dhënë ultimatum drejtuesve që nëse nuk marrin çka u takon nga kontrata, nuk do të dalin në stërvitje.

Megjithëse me rezerva skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka bëri rezistencë ndaj Partizanit. Pas një pjese të parë pa gola të kuqtë shënuan golin e vetëm në minutën e 56 me Asanin. Gol me fat pasi topi përfundoi në rrjetë duke u devijuar. Fituesi nuk gjykohet dhe kështu mendon edhe trajneri Skënder Gega.

Ndërsa Ernest Gjoka i Kamzës nuk e sheh të gjatë qëndrimin nëse klubi nuk zgjidh problemet me lojtarët.

Ndeshje interesante ka qenë ajo mes Laçit dhe Luftëtarit. Gjirokastritët fituan në shtëpinë e kurbinasve 2-0. Pas javës së 20 të Superligës, Partizani mbetet në krye të renditjes duke ruajtur distancën me Kukësin ndjekës, ndërsa Kastrioti ka parakaluar Kamzën në fund të tabelës.

