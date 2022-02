Kanabis e kokainë në Gjirokastër, policia arreston dy shpërndarësit

10:13 16/02/2022

Dy shpërndarës të lëndëve narkotike në Gjirokastër kanë rënë në prangat e bluve të qytetit.

Të arrestuarit janë Herolind Haska 36 vjeç dhe Ervis Cama 30 vjeç, të cilët u kapën gjatë aksionit “No More”.

30-vjeçari Cama u ndalua për kontroll në vendin e quajtur “ura e lumit”. Atij iu gjetën disa doza kanabis dhe rezultoi gjithashtu se drejtonte makinën pa patentë.

Teksa efektivët shkuan për kontroll në banesën e tij, aty u konstatua 36-vjeçarin Haska, të cilit iu gjetën doza me lëndë të dyshuar narkotike kokainë.

Policia shkoi për kontroll në dyqanin e cigareve në pronësi të Herolind Haskës, ku gjeti edhe sasi tjetër të lëndëve narkotike.

Aty u sekuestruan 60 doza kanabis gati për shpërndarje, 260 gramë kanabis, një peshore, 22 paketa cigaresh pa pullë fiskale, 6 qese me duhan të grirë pa pullë fiskale dhe 11 pako me duhan të grirë pa pullë fiskale, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin dhe 5 aparate celulare.

Materialet në ngarkim të shtetasve të mësipërm i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Ruajtja apo depozitimi i mallrave kontrabandë”, “Përshtatja e lokalit për përdorim droge” dhe “Drejtim i automjetit në mënyrë të parregullt”. /tvklan.al