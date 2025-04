Partia Liberale në Kanada ka fituar zgjedhjet kombëtare të dominuara nga lufta tregtare dhe kërcënimet për aneksim nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump.

Kryeministri Mark Carney, një ish-bankier, i udhëhoqi Liberalët drejt një mandati të katërt radhazi, një kthesë mahnitëse për një parti që deri vonë ishte drejt një humbje të madhe ndaj Partisë Konservatore. Në selitë e dy partive rivale, pati gëzim midis liberalëve dhe lot nga konservatorët.

Në fjalimin e tij të fitores, Carney u tha mbështetësve se Presidenti Trump po përpiqet të shkatërrojë Kanadanë në mënyrë që Amerika ta zotëroj, por kjo gjë nuk do të ndodhë kurrë.

“Marrëdhënia jonë e vjetër me Shtetet e Bashkuara e bazuar në integrim në rritje të vazhdueshme, ka mbaruar. Sistemi i tregtisë së hapur globale nga Shtetet e Bashkuara, një sistem ndonëse jo i përsosur, ka ndihmuar në sigurimin e prosperitetit për vendin tonë për dekada të tëra, por edhe kjo ka mbaruar. Trump po përpiqet të na zotërojë por këtë nuk do ta lejoj kurrë të ndodhë. Duhet të kujdesemi për kombin tonë dhe mbi të gjitha, duhet të kujdesemi për njëri-tjetrin”, tha Mark Carney, Kryeministri i Kanadasë.

Udhëheqësi i opozitës, Pierre Poilievre, pranoi humbjen por nuk la të kuptohej se do të jepte dorëheqjen, duke thënë se Konservatorët kishin rritur numrin e vendeve të tyre në parlament me më shumë se 20. “E dimë që ndryshimi është i nevojshëm, por ndryshimi është i vështirë për t’u arritur, kërkon kohë, kërkon punë, dhe për këtë arsye duhet të nxjerrim mësimet në mënyrë që të kemi një rezultat edhe më të mirë herën tjetër që kanadezët vendosin për të ardhmen e vendit”, u shpreh Poilievre.

Lideri i Partisë së Re Demokratike (NDP) opozitare të Kanadasë, Jagmeet Singh, tha se planifikonte të jepte dorëheqjen si kryetar i partisë pasi pranoi humbjen në distriktin e tij.

Por këto zgjedhje duket se nuk do t’i sigurojnë Kryeministrit Carney shumicën për të formuar qeverinë e re. Ai do të duhet të negociojë me ligjvënësit e opozitës për mbështetje. Liberalët duhet të fitojnë 172 karrige në parlament nga 343 zonat zgjedhore, për një shumicë që do t’u lejonte atyre të qeverisnin pa mbështetjen e një partie më të vogël.

Ata kryesojnë aktualisht në 161 zona, të ndjekur nga Konservatorët me 150 zona. Provinca më perëndimore e British Columbia, ku qendrat e votimit u mbyllën të fundit, mund të vendosë nëse liberalët do të arrijnë të sigurojnë shumicë për formimin e qeverisë. Partia Liberale ishte shumë prapa në sondazhe vetëm tre muaj më parë, përpara se Carney të zëvendësonte Justin Trudeau si udhëheqës.

Kthimi i Trump në pushtet në Janar shkaktoi tension në Kanada, ndërsa vendi përgatitet për një luftë të mundshme tregtare me partnerin e saj më të madh ekonomik. Kanadezët e zemëruar iu përgjigjën Trump duke bojkotuar mallrat amerikane, duke hequr dorë nga udhëtimet në SHBA dhe duke braktisur edhe ngjarjet sportive. Slogani “Kanadaja nuk është në shitje” u bë i njohur në Toronto, Vankuver dhe qytete të tjera.

