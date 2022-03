Kanadaja kualifikohet në Botëror

21:20 28/03/2022

Kthehet në fazën finale pas 36 vitesh

Kanadaja kualifikohet në fazën finale të Botërorit pas 36 vitesh. Fitorja 4 – 0 ndaj Xhamajkës vendosi gjithçka. Golat e Larin e Buchanan në pjesën e parë i hapën rrugën triumfit.

Në të dytën fitorja u vulos me golin e Hoilett dhe autogolin e Mariappa.

Kjo është hera e dytë që Kanadaja përfaqësohet në finalet e Kupës së Botës. Arkitekti i këtij suksesi është anglezi John Herdman, i cili drejton përfaqësuesen kanadeze prej vitit 2018.

Në zonën e Amerikës së Veriut dhe atë Qendrore skuadrat e tjera që kanë më shumë shans për të siguruar kualifikimin janë Shtetet e Bashkuara dhe Meksika. Ndërsa vendi i katërt do të luajë play off intercontinental me Oqeaninë.

