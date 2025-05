Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump dhe Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, kanë zhvilluar një takim kokë më kokë në ambientet e Shtëpisë së Bardhë.

Përveçse përgëzime ndaj Carney për fitoren e zgjedhjeve elektorale, Trump i ka kërkuar atij qe Kanadaja të jetë shteti i 51-të i SHBA-ve. Presidenti e ka pasur si synim herazi që të ketë dhe Kanadanë nën administrimin e tij, por duket se Carney po ja vështirëson punën, pasi nuk pranon kurrësesi të japë shtetin e tij. E pse interesi i Trump për Kanadanë nuk “vyshket”, ai ka pranuar se një gjë e tillë duhet të pranohet nga të dyja palët, saqe raportohet të jetë shprehur se “duhen dy persona për të kërcyer tango”.

“Do të ishte vërtetë një martesë e mrekullueshme”, tha Trump.

“Siç e dini, nga pasuritë e paluajtshme, ka disa vende që nuk janë kurrë në shitje. Kanadaja nuk është në shitje, nuk do jetë kurrë në shitje”, i është përgjgjur Carney.

Mirëpo Trump qartazi po përpiqet të kapë “anën e mirë” të Carneyt, duke u shprehur butë “Kurrë mos thuaj kurrë”, por dhe kanadezi nuk lëshon pe duke vijuar me zë të lartë “kurrë, kurrë, kurrë”.

Carney theksoi se pikëpamja e kanadeze për të mos dhënë vendin e tyre nuk do të ndryshojë, teksa pjesë e diskutimeve të tyre janë normalisht dhe tarifat e vendosura, me perpjekje për të gjetur një të “mesme të artë” që do u vlejë të dy palëve.

/tvklan.al