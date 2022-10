Kancelari i ri i Financave në Britaninë e Madhe paralajmëron rritjen e taksave

23:00 15/10/2022

Ministri i ri i Financave i Britanisë, Jeremy Hunt ka bërë një vlerësim të situatës ekonomike me të cilën përballet vendet dhe ka pranuar se janë bërë gabime nga paraardhësi i tij Kuasing Kuarteng.

“Ishte gabim ulja e nivelit më të lartë të taksës në një periudhë kur ne po kërkojmë nga të gjithë të bëjnë sakrifica dhe ishte gabim që të mos mbështesnim planet ekonomike që u shpallën me një parashikim të pavarur nga Zyra për Përgjegjësinë buxhetore, të dyja këto janë adresuar.”

Uljet e mëdha të taksave ishin një pikë qendrore e planeve origjinale të Truss, por Hunt tha se rritja e taksave aktualisht është e nevojshme.

“Në një situatë shumë, shumë sfiduese ndërkombëtare, pas pandemisë, krizës së kostos së jetesës dhe luftës në Ukrainë, do të na duhet të marrim vendime të vështira për shpenzimet, nuk do të rriten aq sa do të donim dhe ne do të duhet të kërkojmë nga të gjitha departamentet qeveritare për më shumë efikasitet dhe me të njëjtën kohë , ne nuk do të jemi në gjendje t’i ulim taksat aq shpejt sa donim, dhe disa taksa do të duhet të rriten.”

Hunt do të shpallë planet buxhetore afatmesme të qeverisë më 31 tetor, një test kyç i aftësisë së saj për t’u treguar investitorëve se mund të kenë besim në politikën e re ekonomike.

Vlen të theksohet se Truss fitoi garën e lidershipit për të zëvendësuar Boris Johnson me premtimet për shkurtimeve të mëdha të taksave për të stimuluar rritjen ekonomike. Por plani i saj ekonomik u kritikua duke bërë që të bëheshin ndryshime madhore.

