Kanderli me speek (Video)

Përbërësit:

2 baget

2 presh

1 litër qumësht

50 gr parmixhano

50 gr gjalp

50 gr speek

2 qepë të njoma

100 gr pomodorini

sherebelë

borzilok

Përgatitja:

Fillimisht presim bukën në kubikë, i grijmë pak hudhër, pak vaj ulliri, kripë dhe piper dhe e fusim në furrë për ta thekur. Në një tigan hedhim pak gjalp dhe skuqim preshin dhe qepë të njoma. Bukën e thekur e hedhim në një tavë dhe mbi të hedhim qumësht, bishta qepe të njomë të grirë imët dhe qepën dhe preshin që skuqëm me gjalp. Po ashtu shtojmë edhe 2 kokrra vezë. Të gjithë përbërësit i përziejmë bashkë deri sa të formohet një lloj brumi. Brumin që përgatitëm e bëjmë në formë sferash dhe i ziejmë në një tenxhere me ujë të vluar. Në një tigan me pak vaj ulliri dhe një thelb hudhër shtojmë domatet pomodorini dhe disa gjethe borzilok dhe i skuqim të gjitha bashkë dhe në to shtojmë pak ujë dhe mbi to shtojmë edhe sferat e ziera. Pasi i ziejmë të gjitha bashkë janë gati për t’u servirur./tvklan.al