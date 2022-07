Kandidat për Kupën e Botës 2030

23:40 10/07/2022

Spanja dhe Portugalia zbulojnë 17 stadiumet pritëse të turneut madhor

Oferta e Spanjës dhe Portugalisë për organizimin e Kupës së Botës 2030 po merr gjithnjë e më shumë formë. Dy shtetet iberike kërkojnë që të presin sëbashku për herë të parë turneun madhështor, teksa verdikti zyrtar do të jepet nga FIFA pas dy viteve.



Në të tilla kushte, dy federatat kanë hartuar edhe një listë me stadiumet pritëse të këtij kompeticioni. Pjesën më ta madhe do ta marrë përsipër Spanja, e cila plotëson edhe kushtet e organizimit të një Kupe Bote, siç janë dy stadiume me kapacitet të paktën 60 mijë tifozë dhe një tjetër me të paktën 80 mijë ulëse, i cili do të përdoret për të mirëpritur finalen e madhe.

Spanja ka propozuar 14 stadiumet e saj më të mira, ku sigurisht përfshihen dy të Barcelonës dhe Madridit, Mestaja në Valencia, San Mames dhe San Sebastian, ndërsa Portugali ofron tre, konkretisht dy në Lisbonë dhe një në Porto. Impiantet për të mirëpritur një Kupë Bote duhet të jenë 14, shifër që e plotëson vetëm Spanja, gjithsesi, propozimet do të shkurtohen nga komiteti organizativ, gjithmonë nëse zgjidhet fitues kandidatura e përbashkët Spanjë-Portugali.

