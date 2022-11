Kandidatët e primareve prezantojnë platformat

18:00 20/11/2022

Zhvillohen debatet në 6 degë të tjera në Tiranë

Shtatë kandidatët e primareve brenda Partisë Demokratike për Tiranën ballafaquan platformat e tyre përpara demokratëve dhe simpatizantëve në 6 degë të tjera në kryeqytet.

Në takimet e zhvilluara në degët 6, 7, 10, 13, 15 dhe 16 ata shpalosën programet e tyre për Tiranën para banorëve të këtyre njësive, ndërsa vunë theksin tek bashkimi i Partisë Demokratike.

Belind Këlliçi: Arsyeja se pse jam kandidat është fare e qartë, për shkak të një modeli të tmerrshëm që Tirana ka parë në këto 8 vite.

Gert Bogdani: Kur të votoni në 4 Dhjetor duhet të mendoni 14 Majin. Cili është kandidati që na e mund Erion Veliajn.

Ilir Alimehmeti: Se si ne shkojmë të fitojmë 14 Majin në 2023. Kjo është çështja. Kjo është pika pse jemi ne këtu. Çfarë na duhet? Një antitezë totale dhe duhet të jemi bashkë.

Julian Deda: Që të zgjidhni një nga ne, mos dëgjoni as analistë, as televizione, as fasada. As njëri-tjetrin, asgjë. Takojeni secilin, kur t’i jepni dorën shikojeni në sy dhe shikoni mënyrën si ju shtrëngojnë dorën.

4 Dhjetori është përcaktuar nga Partia Demokratike si datë përfundimtare për përmbyllen e primareve në të gjithë vendin, nga ku do të dalin edhe kandidatët e opozitës për zgjedhjet e ardhshme vendore.

