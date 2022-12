Kandidatët për çmimet kombëtare në letërsi

Shpërndaje







17:20 10/12/2022

Në 6 kategori në garë janë përzgjedhur 29 vepra

Ashtu siç është bërë traditë në fund të vitit, Ministria e Kulturës po bëhet gati të ndajë Çmimet Kombëtare të Letërsisë. Juria e përbërë nga 5 anëtarë, shkrimtarë dhe profesorë të gjuhës shqipe dhe të huaj kanë studiuar të gjitha veprat e botuara në 2021.

Në një ceremoni që do të mbahet në fund të vitit do shpallen fituesit për veprën më të mirë në gjashtë kategori, për romanin, përkthimin, poezinë, librin për fëmijë, vëllimin me tregime dhe veprën më të mirë studimore.

Kategoritë e çmimeve janë sërish të njëjta me vitin e kaluar. Në kategorinë e romanit më të mirë juria ka përzgjedhur katër kandidatë, Agron Tufën, Mira Meksin, Stefan Çapalikun dhe Bashkim Hoxhën.

Edhe në garën për poezinë më të mirë juria ka përzgjedhur vetëm katër kandidatë ndërsa në kategoritë e tjera në garë janë 5 kandidatë. Mes garës së ngushtë autorët, studiuesit por edhe përkthyesit presin ditët në vijim të njihen me çmimet e letërsisë 2021.

Tv Klan