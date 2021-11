Kandidatët për United, garë e fortë për të marrë anglezët

20:12 21/11/2021

Zidane shumë afër Manchester United, Ronaldo propozon Luis Enriken

Shkarkimi i Solskjaer nga posti i trajnerit të Manchester United dhe emërimi i përkohshëm i Carrick ka bërë që tek “djajtë e kuq” të mendojnë për teknikun e së ardhshme.

Sipas asaj që raportojnë mediat britanike, emri më i lakuar është padyshim ai i Zinedine Zidane. Francezi mbetet ende pa një skuadër që prej largimit nga Real Madrid në vitin 2020, pavarësisht se ofertat në drejtim të tij nuk kanë munguar.

Al Sad e kontaktoi pas largimit të Xavi në drejtim të Barcelonës, por përgjigjia ishte një “JO”. Tashmë një ofertë nga United do ishte tepër e mirëpritur nga ana e Zidane, i cili është i hapur për të negociuar për rolin e trajnerit tek Kombëtarja Franceze dhe te PSG.



Por në kushtet kur Deshamp do jetë tek ‘gjelat’ të paktën deri në fundin e eksperiencës në Kupën e Botës në Katar dhe Poketinos që duket se po bind në pankinën e PSG, Zidane do preferonte të merrte menjëherë drejtimin e United. Një kandidat që ka dalë së fundmi në horizont është Luis Enrike.

Emri i spanjollit duket se është propozuar nga dy yjet e skuadrës, Cristiano Ronaldo dhe Rafael Varane. Njëjtë si Deshamp, edhe tekniku i Spanjës kërkon që të jetë nën drejtimin e kombëtares në Katar 2022 dhe pas asaj pjesëmarrje mund të vendosë të ndryshojë rrugët.

