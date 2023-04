Kandidatët që rrezikojnë nga dekriminalizimi, Gjiknuri: PS nuk ka pasur informacione konkrete

17:58 10/04/2023

3 kandidatë rrezikojnë garën e 14 Majit për shkak të dekriminalizimit. Bëhet fjalë për Rezeart Tushën, kandidat i “Bashkë Fitojmë” dhe Qerim Ismailajn në Mallakastër dhe Kreshnik Hajdarin, kandidatë të PS-së në Mallakastër dhe Kuçovë. Teksa ishte i ftuar në Klan News, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri, iu përgjigj pyetjes se pse selia rozë lejoi regjistrimin e tyre. Gjiknuri tha se PS nuk ka pasur informacione konkrete. Ai foli për rastin e Kuçovës ku u shpreh se kundravajtja e Hajdarit nuk futet tek ato vepra që e ndalojnë kandidimin.

“E para njëherë nuk besoj se PS ka pasur informacione konkrete. E dyta ligji i dekriminalizimit është bërë i tillë që edhe kur ne nuk kemi informacion të veprojë sepse shqiptarët sidomos, të lokalitetit të caktuar janë të mirinformuar ndonjëherë ose të paktën informohen në lidhje me të kaluarën e kandidatëve. E treta në rastin e Kuçovës mesa di unë, e para punës është një kundravajtje penale që nuk e pengon atë të kandidojë aq më tepër një djalë që në moshën 17-vjeçare paska kaluar kufirin me Greqinë si mijëra e mijëra shqiptarë të tjerë, na qenka ndëshkuar me gjobë nga autoritetet greke për kalimin e kufirit, gjë që nuk është fare nga ato veprat që e ndalojnë kandidimin”, u shpreh Gjiknuri.

Ai theksoi se ligji i dekriminalizimit ka përcaktuar natyrën dhe veprën e dekriminalizimit të një individi i cili mund të mos mbajë funksionet publike.

“Nuk dua të paragjykoj sepse tashmë çështja ka vajtur në KQZ. KQZ-ja jam i bindur që do të kërkojë informacion nga autoritetet gjyqësore qoftë edhe nga autoritetet e vendeve të tjera. Kjo është bukuria e ligjit. Ky është ligji në veprim. Ne nuk duhet ti zëmë vesë historive të njerëzve sepse e kemi shumë të vështirë ndonjëherë të gjejmë historitë e kaluara të njerëzve para 20-30 apo 40 vjetësh sidomos kur kanë jetuar jashtë. Nëse i kanë informacionet, ligji është bërë i tillë që i lejon organeve që pas faktit të mund të ndërmarrin vendimmarrje të caktuara gjë që çon jo vetëm në humbje mandati, por edhe ndëshkim penal për ata që kanë pasur dijeni dhe nuk i kanë deklaruar këto të dhëna”, tha Gjiknuri.

Sekretari i Përgjithshëm i PS-së është shprehur se nëse ndonjëri prej këtyre kandidatëve ndalohet të kandidojë, PS është gati të paraqesë të tjerë nëse u lejohet nga KQZ. /tvklan.al