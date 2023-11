Kandidatët republikanë, mbështetje të pakufizuar për Izraelin

19:46 09/11/2023

Nuk merr pjesë në debatin e tretë, Trump: Nuk shihen me sy

Pretendentët për kandidaturën presidenciale të republikanëve zhvilluan të tretin debat televiziv mes tyre. Përballë njëri – tjetrit ishin më pak, vetëm 5, nga 7 herën e dytë dhe 8 herën e parë.

Komiteti Kombëtar i Republikanëve ul gradualisht numrin e kandidatëve pjesëmarrës në debatet publike, duke larguar ata me përformancat më të dobëta.

Lufta mes Izraelit dhe Hamasit dominoi debatin e kësaj radhe. Ra në sy që të pestë kandidatët ishin unanim me mbështetjen e plotë ndaj Izraelit, ndërsa u shprehën kritikë për politikën e balancuar të shefit aktual të Shtëpisë së Bardhë, Joe Biden.

Vëmendje tërhoqi guvernatori i Floridës, Ron DeSantis me thirrjen e tij ndaj Netanyahu-t.

Ron DeSantis: Do i thoja Bibit, qëroji hesapet një herë e mirë me gjithë kasapët e Hamasit. Nëse do të kishin mundësi, ata do shfarosnin të gjithë hebrenjtë nga faqja e dheut.

Donald Trump nuk mori pjesë as në këtë debat televiziv, por takoi mbështetësit në një tubim në Florida, ku tha se ky debat nuk shihej me sy.

Kur ka qenë në krye të Shtëpisë së Bardhë, edhe administrata e tij i ka dhënë mbështetje të plotë qeverisë së Netanyahu-t.

Një sondazh i fundit i CNN tregon se Trump është jo vetëm favorit absolut për kandidaturën presidenciale republikane të 2024-ës, por kryeson edhe me 4% më shumë mbështetje se presidenti aktual Joe Biden.

