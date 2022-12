Kandidati për kreun e SPAK, Altin Dumani: Jam angazhuar vetë në hetimet për grupet e krimit të organizuar

12:08 16/12/2022

Kandidati Altin Dumani përmblodhi përpara anëtarëve të KLP arritjet e tij në 3 vite angazhim në prokurorinë e posaçme. Ai tha se ka hetuar 99 çështje me 284 persona të hetuar. Në luftën e grupeve të krimit të organizuar, Dumani u shpreh se ka një kontribut të drejtpërdrejtë pasi është angazhuar vetë me hetime si dhe i ka organizuar ato, për të cilat vijon se kanë qenë të suksesshme dhe ka kërkuar edhe burgime të përjetshme.

“Garancia më e madhe në ndërtimin e një prokurorie të posaçme sipas atij vizioni që unë përmenda, sipas një prokurorie të suksesshme është edhe bilanci që unë besoj kam në këto 3 vite si i angazhuar pranë prokurorisë së posaçme ku më lejoni shumë shkurt të bëj një përmbledhje të këtij bilanci. Megjithëse kam qenë në detyrën e zëvendësdrejtuesit të prokurorisë së posaçme, kam marrë një ngarkesë të plotë në hetim dhe gjykim, si dhe prokurorët e tjerë, madje edhe më shumë se prokurorët e tjerë.

Kam hetuar 99 çështje me 284 persona të hetuar. Kam ushtruar ndjekje penale edhe pse nuk i përkas seksionit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kam ushtruar ndjekjen penale për vepra me natyrë korruptive, për shembull vepra penale që i takojnë korrupsionit në drejtësi ku kam ushtruar ndjekjen penale. Kam përfaqësuar çështjet e gjykimit për gjykatës të apelit dhe gjyqtarë të shkallës së parë, prokurorë, oficerë të policisë gjyqësore, për drejtues të ndryshëm institucionesh dhe po i referohem vetëm çështjeve me vendim të formës së prerë, me vendim fajësie të formës së prerë.

Gjithashtu qenia edhe pjesë e seksionit të krimit të organizuar më ka dhënë mundësinë të angazhohem në hetimin e çështjeve shumë të rëndësishme, çështje shumë sensitive për kohën dhe vlerësoj se i kam përfaqësuar me sukses këto çështje duke u përballur me eksponentë të ndryshëm të krimit të organizuar dhe duke përfaqësuar denjësisht akuzën, kjo është detyra jonë faktikisht, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë tjetër jashtë detyrës. Detyra jonë kjo është, të përfaqësojmë në mënyrë të denjë akuzën para çdo personi pavarësisht funksionit që ka qoftë sa i takon krimit të gradës së parë apo qoftë sa i takon grupeve të krimit të organizuar me të cilët më është dashur të angazhohem me hetime të drejtpërdrejta vetë, të organizoj hetime, të përfshij në hetime hetues dhe pasjen e hetimeve të suksesshme duke kërkuar edhe burgime të përjetshme dhe kërkesa të cilat janë miratuar edhe nga ana e gjykatës.

Për të ardhur te roli i drejtuesit të seksionit kundër krimit të organizuar apo edhe zëvendësdrejtuesit, përgjithësisht kam ndërtuar një klimë shumë të mirë me prokurorët e linjës, një klimë ku mbisundon mirëkuptimi me njëri-tjetrin, bashkëpunimi me njëri-tjetrin dhe kemi ndihmuar njëri-tjetrin në kryerjen e hetimeve të suksesshme duke u bërë pjesë e hetimit në grupet hetimore të ngritura. Gjithashtu nuk mund të lë pa përmendur këtu edhe luftën kundër krimit të organizuar, shef seksioni i të cilit edhe kam qenë falë edhe kontributit tim, patjetër, edhe të drejtuesit, kemi sot një bashkëpunim shumë të frytshëm, shumë cilësor me gjithë agjencitë e huaja të zbatimit të ligjit të cilat gjejnë te prokuroria e posaçme një partner besnik, një partner të aftë profesionalisht dhe të cilit mund t’i besojnë çdo gjë.

Në këtë periudhë janë krijuar 20 skuadra të përbashkëta hetimore falë edhe kontributit tim të drejtpërdrejtë në disa prej këtyre skuadrave të përbashkëta hetimore, jam drejtues i tyre dhe e gjitha kjo është bërë vetëm falë besimit që agjenci të ndryshme të zbatimit të ligjit dhe nuk them vetëm me italianët sepse ndoshta me autoritetet italiane është normalitet bashkëpunimi dhe krijimi i skuadrave të përbashkëta hetimore, por po them edhe me agjencitë ligjzbatuese franceze, angleze, zvicerane”, tha Dumani./tvklan.al