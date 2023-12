Kanë 2 fëmijë së bashku, gruaja zbulon se bashkëshorti kishte marrëdhënie 5-vjeçare me një burrë

Shpërndaje







09:30 07/12/2023

Një grua ka zbuluar që bashkëshorti i saj, kishte një marrëdhënie 5-vjeçare me një burrë tjetër.

Këtë lajm na e përcjell korrespondentia e Durrësit, Dhurata, e cila thotë se kur gruaja e mori vesh informacionin, i ra të fikët në duart e nënën së saj.

Sipas Dhuratës, çifti ka 2 fëmijë.

Dhurata: Përsa i përket një informacioni tjetër Aldo, ka të bëjë me një zonjë e cila ka zbuluar që bashkëshorti i saj, nuk e kalon jetën vetëm me gruan e tij, por edhe me shokët e tij

Aldo: A me shokët, po mirë çfarë të keqe ka?

Dhurata: Po po, por e kam fjalën kështu unë, përsa i përket jetës private, e kupton jo…

Aldo: Po pra me shokët. Po edhe ti, edhe kushdo.

Dhurata: Unë? Unë jo.

Aldo: Po ka familje, ka dhe shokët ose shoqet, s’ka rëndësi.

Dhurata: Jo Aldo jo, nuk po flasim për shok shok.

Aldo: Po s’e kuptova ku e kishe fjalën.

Dhurata: Flasim, siç ka gruan ka edhe një burrë domethënë.

Aldo: Seriozisht e ke ti e?

Dhurata: Po shumë seriozisht, por unë e fola i çik në këtë mënyrë sepse shohin edhe fëmijë. Edhe ka zbuluar që bashkëshorti i saj kishte edhe një shok të vetin. Paskan nja 5 vite bashkë këta Aldo dhe ndërkohë…

Aldo: Qenka dhe i pushkës dhe i penës.

Dhurata: Fiks, i ke rënë pikës. Ndërkohë Aldo, pasi e ka zbuluar këtë gjë, zonja është bërë shumë keq, saqë ka përfunduar në duart e nënës së saj, i ka rënë të fikët për këtë që ka zbuluar. Tashmë është në një gjendje shumë të keqe nga ana psikologjike. Por se çfarë do të ndodhë më mbrapa Aldo, këtë nuk e dimë sepse ka dhe 2 fëmijë. Kështu që të shohim, si do vete puna e tyre. /tvklan.al