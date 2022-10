Kanye West deklaratë kundër ish-vjehrrës: Ka kryer marrëdhënie seksuale me Drake

Shpërndaje







14:02 17/10/2022

“Kris Jenner ka kryer marrëdhënie seksuale me Drake”

Kanye West i ka shokuar të gjithë me deklaratën e radhës duke u shprehur se Drake ka fjetur me ish-vjehrrën e tij, Kris Jenner. Teksa ishte i ftuar në podcastin Drink Champs, Kanye lavdëroi shumë Drake, me të cilin bëri paqe Dhjetorin e kaluar pas një konflikti që patën, duke e cilësuar tani si “reperin më të madh ndonjëherë”.

Më pas ai aludoi se Drake kishte kryer marrëdhënie seksuale me Kris Jenner e cila është 31 vite më e madhe se reperi. Kjo nuk është hera e parë që Kris dhe Drake janë përfolur se kanë kryer marrëdhënie bashkë. Në vitin 2018, pati lajme se artisti kishte fjetur edhe me Kim Kardashian, por Kanye i hodhi poshtë thashethemet.

Gjatë paraqitjes së tij të mëparshme në “Drink Champs” Nëntorin e kaluar, Kanye hodhi poshtë idenë se Drake ka fjetur me ish-bashkëshorten e tij, me të cilën ai ka katër fëmijë dhe aktualisht është i përfshirë në një divorc.

Klan News