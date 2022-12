Kanosi një person dhe i mori 400 mijë Lekë, arrestohet 35 vjeçari

09:44 10/12/2022

Një 35-vjeçar është vënë në pranga në Elbasan. Ai ka kanosur një qytetar dhe i ka marrë 400 mijë lekë të reja.

“Nga veprimet hetimore rezulton se 35-vjeçari, në bashkëpunim me të tjerë, ka kanosur një shtetas, për dhënien e 400 000 lekëve të rinj, shumë e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me një celular dhe me biçikletën me të cilën lëvizte i arrestuari”, njoftoi policia.

Operacioni për kapjen e 35-vjeçarit u quajt “Shifra”. I arrestuari është banues në Tiranë.

Në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të këtij rasti, si edhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Elbasan, për veprime të mëtejshme./tvklan.al