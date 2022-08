Kansas mban të ligjshëm abortin

19:45 03/08/2022

Presidenti amerikan Joe Biden përshëndeti vendimin dhe u shpreh se gratë kanë të drejtë të vendosin për shëndetin e tyre

Kansasi siguroi një fitore të madhe për të drejtat e abortit në SHBA, kur votuesit vendosën për të vazhduar mbrojtjen e abortit në kushtetutën e shtetit.

Ky është shteti i parë që votoi për të drejtat e abortit që kur Gjykata e Lartë e SHBA dha vendimin e saj në Dobbs kundër Organizatës së Shëndetit të Grave të Xheksonit. Presidenti Joe Biden përshëndeti votimin.

Çështja e votimit në Kansas ishte pritur shumë që kur Gjykata e Lartë e SHBA-së dy muaj më parë përmbysi Roe v Wade, vendimin e vitit 1973 që legalizonte abortin në mbarë vendin. Parashikimet sugjerojnë që banorët e Kansanëve votuan me më shumë se 60% për të mbështetur të drejtën kushtetuese të shtetit për gratë për të pasur akses në abort.

Rezultati do të shihet si një matës përpara zgjedhjeve afatmesme mbarëkombëtare më 8 Nëntor, me demokratët që luftojnë për të mbajtur kontrollin e Kongresit. Kur Roe v Wade u përmbys, Presidenti Biden tha se të drejtat e abortit do të ishin një çështje për votuesit. Ajo që ka ndodhur në Kansas e ka kthyer atë teori në provë. Rezultati zyrtar do të konfirmohet brenda një jave. Por për demokratët dhe grupet pro-zgjedhjes, kjo është një shenjë se amerikanët janë thellësisht të pakënaqur me përmbysjen e të drejtave të abortit.

Si rezultat i vendimit, Kansas ka mbajtur politika më të buta se fqinjët e tjerë konservatorë. Shteti lejon abortin deri në 22 javë të shtatzënisë me disa kufizime, duke përfshirë një periudhë pritjeje të detyrueshme 24 orëshe dhe pëlqimin e detyrueshëm të prindërve.

Pacientët udhëtojnë në Kansas për aborte nga Teksasi, Oklahoma, Misuri dhe shtete të tjera që e kanë ndaluar procedurën pothuajse tërësisht që kur Gjykata e Lartë në qershor rrëzoi vendimin e vitit 1973 që legalizoi abortin në mbarë vendin.

Klan News