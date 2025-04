Kanye West ka bërë një deklaratë shokuese se “duhet të kishte bërë fëmijë” me Paris Hilton në vend të Kim Kardashian.

Reperi e tha këtë gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në Twitch që më pas u shkëput. Pas kësaj, atij iu ndalua hyrja në platformë.

Në internet kanë qarkulluar pjesëza nga transmetimi ku Kanye shfaqet duke folur në telefon me dikë dhe më pas i rikthehet faktit sesi dikur Kim ka qenë asistentja e trashëgimtares së famshme.

“Kim ishte asistentja e Paris Hilton”, thotë 47-vjeçari. “Duhet të kisha bërë fëmijë me Paris Hilton në vend të Kim Kardashian!”

“E imagjinon dot nëse do të kisha bërë fëmijë me Paris Hilton? Sa hjotele do të kisha tani? Mendoje njëherë. Hilton. Pasuritë e Hilton”.

Paris, e cila është 44 vjeçe, është e martuar me Carter Reum dhe kanë dy fëmijë, Phoenix dhe London.

Më pas, reperi bëri një analogji me historinë e Arnold Schwarzenegger, i cili pati një lidhje jashtëmartesor me kujdestaren e shtëpisë dhe bëri një fëmijë me të.

“Nëse je si Arnold Schëwarzenegger dhe bën fëmijë me një dado, fuqia e vetme e dados është të të marrë fëmijët”, tha ai. “Kështu që fuqia e vetme e Kim është të më marrë fëmijët. Bëra fëmijë me një asistente”.

Kanye ka pretenduar se sipërmarrësja nuk e lejon të takojë 4 fëmijët e tyre. Kohët e fundit, ai është përfolur edhe për një ndarje nga Bianca Censori, teksa duket se janë rikthyer sërish bashkë./tvklan.al