Kaos në Venezuelë

Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka ndërprerë marrëdhëniet me SHBA pasi ka njohur udhëheqësin e opozitës, Juan Guaido, si President të përkohshëm. Maduro u dha 72 orë kohë diplomatëve amerikanë që të largohen nga vendi. Por, Washingtoni tha se tashmë Maduro është një ish-President që nuk ka autoritet, dhe kërkoi ndihmën e ushtrisë që të mbështesë Presidentin e përkohshëm, Guaido.

Këto zhvillime ndodhën pas protestave masive të qytetarëve kundër Presidentit Nicolas Maduro. BBC raporton se 14 persona u vranë gjatë protestave të së martës dhe së mërkurës.

Shkalla e lartë e papunësisë, ndërprerja e energjisë elektrike, mungesa e sendeve bazë të jetesës kanë shtyrë miliona njerëz që të braktisin vendin dhe të emigrojnë drejt Shteteve të Bashkuara.

Në tubimin e së mërkurës, mijëra venezuelianë morën pjesë në tubim në mbështetje të Juan Guaido. Ai u tha qytetarëve se protestat do të vazhdojnë deri sa “Venezuela të çlirohet”. Guaido u betua përpara turmës dhe tha: “Betohem që formalisht të marr përsipër kompetencat ekzekutive kombëtare si President i përkohshëm”. Ai u zotua se do të drejtojë vendin me një qeveri të përkohshme deri në organizimin e zgjedhjeve të lira.

Presidenti amerikan Donald Trump e njohu Juan Guaido si President të përkohshëm të Venezuelës. /tvklan.al