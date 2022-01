Kapelja e Melania Trump në ankand, ofertat nisin nga 250 mijë Dollarë

21:58 15/01/2022

Melania Trump ka bërë me dije se po zhvillon një ankand të kapelës së bardhë që kishte veshur gjatë vizitës së Presidentit francez Emmanuel Macron dhe gruas së tij në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2018.

CNN shkruan se disa nga të ardhurat do të shkojnë drejt një nisme që është pjesë e programit ‘Be Best’ të ish-zonjës së parë.

Ankandi online do të zgjasë deri më 25 Janar dhe do të nisë me një ofertë prej 250 mijë Dollarësh. Në ankand do të dalë dhe një pikturë e kapelës me bojëra uji si dhe një vepër arti dixhitale.Të dyja punimet kanë mbishkrimin e Melanisë.

Të gjitha artikujt që Trump shet mund të blihen vetëm përmes kriptomonedhës, raporton CNN.

Klan News